Prisma Life verstärkt Führungsteam

Tulli verfügt über umfassende Erfahrungen im Finanz- und Versicherungsbereich. Der gebürtige Italiener mit Wohnsitz in der Schweiz hat zuletzt als Managing Director bei der Lifeware Gruppe die Entwicklung digitaler Versicherungs- und Softwarelösungen verantwortet. Zuvor war Tulli zwölf Jahre bei der Swiss Life International in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Geschäftsführer in Liechtenstein sowie als CRO in Luxemburg und Produktspezialist in Zürich.

Mit seinem internationalen Background wird er insbesondere den Markteintritt der Prisma Life in weitere europäische Länder umsetzen. Bisher ist die Prisma Life in Deutschland, Österreich, Belgien und Malta tätig. Zudem bildet der Versicherer in Kooperation mit der Barmenia Versicherungsgruppe das internationale Kompetenzzentrum für fondsgebundene Vorsorgelösungen.

„Weitere Markteintritte stehen an und wir wollen weiterwachsen“, sagt CEO Holger Beitz. „Wir freuen uns, dass Alessandro Tulli seine Expertise im internationalen Versicherungsbereich einbringen wird. Zudem nehmen die Anforderungen an die Governance stetig zu, sodass wir dem gerecht werden und die vielseitigen Vorgaben bei unserem Internationalisierungsvorhaben auf mehr Schultern verteilen können.“