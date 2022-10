Gothaer: Simon Röwer wird Leiter des Bereichs Komposit Privatkunden

Simon Röwer übernimmt zum 1. Januar 2023 die Leitung des Bereichs Komposit Privatkunden bei der Gothaer. Dieser Bereich ist im Konzern für das Produkt- und Zielgruppenmanagement des SHU-Privatkundengeschäfts verantwortlich. Der 34jährige folgt auf Jörg Kranz (55), der auf eigenen Wunsch zum 1. Januar 2023 die Funktion eines Segmentmanagers im Bereich Komposit Privatkunden übernehmen wird. Kranz werde auch in seiner neuen Rolle das Führungsteam der Gothaer unterstützen, betont der Konzern in seiner Mitteilung.

Röwer hat unter anderem in Köln, Florida und Warschau Internationales Management und Interkulturelle Kommunikation studiert. Seine Karriere bei der Gothaer begann er im Jahr 2013 zunächst als Management Trainee, anschließend war er zwei Jahre als Vorstandsassistent von COO Dr. Mathias Bühring-Uhle tätig. Nachdem er die letzten fünf Jahre als Senior Manager Business Strategy Insurance für die Unternehmensberatung Accenture Strategy tätig war, kehrt er nun zur Gothaer zurück.

Jörg Kranz hat seine Karriere im Gothaer Konzern 1985 mit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann gestartet. Anschließend studierte er Versicherungswesen an der FH Köln und kehrte 1993 als Produktmanager Privatkunden Komposit zur Gothaer zurück. 1998 wurde er zum Abteilungsleiter Multirisk- und Zielgruppenversicherung berufen.

Jörg Kranz wird künftig als Segmentmanager im Bereich Komposit Privatkunden agieren

Im Jahr 2003 folgte dann der Wechsel in die Position Bereichsleiter Komposit Privatkunden. In dieser Zeit hat der Betriebswirt unter anderem vollkommen neue Produktkonzepte wie die Multiriskversicherungen Heim & Haus und Wohnung & Wert auf den Weg gebracht.

„Simon Röwer ist genau der Richtige, um die eingeleitete agile Transformation weiter voranzutreiben und im hart umkämpften Privatkundensegment neue innovative Akzente zu setzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation. Nach nunmehr 20 Jahren in dieser verantwortlichen Funktion möchte ich mich künftig stärker auf die Entwicklung und vertriebliche Übersetzung der Geschäftsfeldstrategie Privatkunden in den Vertrieb fokussieren“, sagt Jörg Kranz.