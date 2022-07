Morgen & Morgen: Die besten Zahnzusatz-, Krankenhauszusatz- und Krankentagegeldversicherungen

„Die Angebote der Privaten Krankenzusatzversicherer haben zugenommen, vor allem im Bereich der Zahnzusatztarife“, begründet Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst bei Morgen & Morgen die umfassende Überprüfung der Tarifwelt.

Die privaten Zahnzusatztarife liegen nach Angaben des Analysten auf einem sehr hohen Niveau, auch die Krankenhauszusatztarife sind größtenteils sehr leistungsstark. Bei den Krankentagegeldern gebe es Luft nach oben.

Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst und Experte für die Pflegetarife bei Morgen & Morgen

Die Zahnzusatzversicherung als beliebteste Zusatzversicherung bietet über 200 Tarife mit weiteren Tarifkombinationen, die sich vor allem stark in der prozentualen Höhe der Leistung und den immer differenzierteren Bedingungen unterscheiden.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die M&M-Analyse einen Anstieg der Tarifanzahl um 20 Prozent „Wir beobachten, dass Anbieter zunehmend mindestens einen Tarif anbieten, der 100 Prozent leistet. Hier findet nach wie vor der Wettbewerb statt“, sagt Bohrmann.

Die meisten Tarife übernähmen zwischen 70 und 90 Prozent der Behandlungskosten. Ein Teil der Tarife werde aktuell immer hochwertiger und schließt beispielsweise auch Schönheitsbehandlungen wie Bleaching mit ein. Für Morgen und Morgen ein Indiz einer größer werdenden Spreizung in der Leistungvielfalt am Markt.

Das hat Folgen für die Preisspanne: Bei einer Berechnung für eine 30-jährige Angestellte, mit der gewählten Leistung Zahnersatz von mindestens 70 Prozent und dem Ausschluss von Risikotarifen, liegt der teuerste Tarif bei 30,13 Euro und der günstigste Tarif bei 9,85 Euro pro Monat. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein leichter Preisanstieg: 2021 kostete der teuerste Tarif 29,69 Euro und der günstigste 9,70 Euro pro Monat.

Das M&M Rating Zahnzusatz: Das Niveau ist sehr hoch

Insgesamt ist das Niveau nach Einschätzung des Analysten sehr hoch. Mehr als die Hälfte der Tarife erreichen die Bestnote fünf Sterne. 40 Tarife ordnen sich in der Vier-Sterne-Kategorie ein, 39 Tarife in der Drei–Sterne-Kategorie. 17 Tarife sind mit zwei Sternen bewertet und fünf Tarife schneiden nur mit einem Stern ab. „Das Niveau in der privaten Zahnzusatzversicherung steigt stetig. Die Anzahl der Vier- und Fünf-Sterne-Tarife hat in diesem Jahr besonders stark zugenommen“, kommentiert Bohrmann die Entwicklung.

Im Rahmen des M&M Rating Zahnzusatz wurden die Versicherungsbedingungen hinsichtlich kundenfreundlicher Leistungen bewertet. Die von Morgen & Morgen angesetzten Mindestkriterien stellen unter anderem sicher, dass die top bewerteten Tarife für Zahnersatz Implantate sowie Inlays leisten, auf ihr ordentliches Kündigungsrecht verzichten und über die 2,3-fachen sowie 3,5-fachen Regelhöchstsätze der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) hinaus leisten.

Seite 2: Die besten Krankenhauszusatztarife