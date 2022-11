Basisrente: Vorsorge und Entlastung in wirtschaftlich turbulenten Zeiten

Ab dem kommenden Jahr sollen die Aufwendungen für eine Basisrente zur privaten Altersvorsorge zu einhundert Prozent steuerlich absetzbar sein. Für Versicherte bedeutet die verbesserte Absetzbarkeit eine signifikante finanzielle Entlastung bereits in der Ansparphase. Die private Vorsorge insgesamt gewinnt dadurch weiter an Attraktivität. Vermittler und Makler sollten die Gelegenheit daher nutzen und ihre Kunden aktiv auf die verbesserten Rahmenbedingungen der Basisrente ansprechen. Von Dr. Michael Fauser, Vorstandsvorsitzender der Ergo Lebensversicherung.

Bundestag und Bundesrat beraten derzeit das neue Jahressteuergesetz, dessen Entwurf das Bundeskabinett im September verabschiedet hatte. Was zunächst unscheinbar klingt, bedeutet – wenn es verabschiedet wird – eine erhebliche finanzielle Entlastung der Bürger bei der Altersvorsorge ab dem kommenden Jahr.

Denn neben der gesetzlichen Rentenversicherung sollen mit dem neuen Gesetz dann auch die Aufwendungen für die Basisrente, umgangssprachlich Rürup-Rente genannt, in der Ansparphase vollständig steuerlich geltend gemacht werden können. Zusätzlich wird die unnötige Komplexität in der Staffelung der steuerlichen Absetzbarkeit abgebaut.

Dadurch gewinnt die Basisrente an zusätzlicher Attraktivität. Die finanzielle Entlastung durch das novellierte Jahressteuergesetz würde nach Angaben des Bundesfinanzministeriums die Bürger um insgesamt fünf Milliarden Euro bis 2025 entlasten.

Vorsorgepotenzial noch nicht ausgeschöpft

Die Entscheidung der Bundesregierung, die Besteuerung der Basisrente zu verbessern, ist in der aktuellen Situation nur folgerichtig und ausdrücklich zu begrüßen! Immer noch sorgt nur die Hälfte der Deutschen privat für das Alter vor, wie Zahlen des aktuellen Ergo Risikoreports zeigen.

Gleichzeitig würden die meisten in wirtschaftlich turbulenten Zeiten am ehesten bei den Themen Vorsorge und Versicherungen sparen. Eine fatale Entwicklung. Die Basisrente bietet aber die Möglichkeit, sich die Aufwende für die Altersvorsorge zu einem großen Teil vom Staat finanzieren zu lassen. Dies ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders attraktiv.

Kunden aktiv von Vorteilen überzeugen

Hier gilt es als Branche anzusetzen und die Versicherten von den Vorteilen einer Basisrente zu überzeugen. Mit ihr können Kunden für das Alter vorsorgen und gleichzeitig steuerliche Vorteile nutzen, um bestmöglich durch die aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu kommen. Für Vermittler ergeben sich hier Anknüpfungspunkte im Gespräch mit ihren Kunden.

Die Argumente liegen dabei auf der Hand: Beruflicher Erfolg bedeutet meist eine hohe Steuerlast. Wer diese senken möchte und gleichzeitig für das Alter vorsorgen will, für den ist die Basisrente das passende Produkt.

Kunden sollten dabei stets auf eine größtmögliche Anlageflexibilität achten, bei der sie die Sparbeiträge in der Ansparphase dauerhaft frei zwischen Fondsanlage und klassischem Sicherungsvermögen aufteilen können, um ihrem individuellen Sicherheitsbedürfnis entsprechen zu können. Ergo bietet hier beispielsweise mit der Basis-Rente Balance eine vielfach ausgezeichnete Lösung, die staatliche Förderung mit attraktiven Renditechancen und maximaler Anlageflexibilität kombiniert.

Auch Berufsunfähigkeit mit absichern

Vermittler sollten in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung einer Berufsunfähigkeitsabsicherung hinweisen. Schließlich sind Schicksalsschläge nicht planbar, sie bergen aber potenziell erhebliche finanzielle Risiken. Bei der Basisrente besteht auch die Möglichkeit einer Kombination mit einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung.

Ein wesentlicher Vorteil der Kombination einer Basisrente mit der BU-Zusatzversicherung liegt in seiner „Airbag“-Funktion: Im Falle einer eintretenden Berufsunfähigkeit zahlt die BU-Zusatzversicherung die Beiträge für die Basisrente weiter. Dadurch ist der Versicherte nicht nur bis zum Renteneintrittsalter, sondern auch darüber hinaus finanziell abgesichert.

Attraktive Vorsorge für verschiedenste Berufsgruppen

Die geplante Novellierung des Jahressteuergesetzes und die damit verbundene vollständige Absetzbarkeit der Vorsorgeaufwendungen für die Basisrente sind ein notwendiger Schritt in herausfordernden Zeiten. Er stärkt die private Altersvorsorge insgesamt!

Denn sie erhöht die Attraktivität des Produkts auch für Berufsgruppen, die bislang in der Ansprache eher vernachlässigt wurden. Auch Freiberufler, Arbeiter, Beamte und Angestellte sollten daher nun stärker in den Fokus der Branche rücken.

Schließlich profitieren auch sie von den steuerlichen Vorteilen gepaart mit einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Altersvorsorge. Die Basisrente ist ein Angebot für alle und sollte als solches auch offensiv in die Breite getragen werden. Für die Vermittler wartet hier viel Potenzial, dass es zu heben gilt!

Der Autor: Michael Fauser, Vorsitzender des Vorstands der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG