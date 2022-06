Digitalversicherer Friday will im Maklervertrieb Fuß fassen

Durch die Kooperation mit renommierten Maklerpools stellt Friday seine Produkte bereits vielen Maklern zur Verfügung. Mit Norbert Reimann als neuen Leiter Maklervertrieb will der Digitalversicherer nun weiter Boden im Maklermarkt gewinnen.

Seit der Gründung 2017 hat sich Friday vom Direktgeschäft über Eintritt auf Vergleichsportalen wie Check24 und Verivox hin zum Maklergeschäft bewegt. Das soll nun in Deutschland aufgebaut, um die Marktanteile von Friday über diesen wichtigen Vertriebsweg weiter zu erhöhen. In Kürze wird die Anbindung von vfm für die Autoversicherung folgen. Durch die Zusammenarbeit mit Maklerpools wie Blau Direkt, Amex Pool, Netfonds und DMU, steht der Zahl-pro-Kilometer-Tarif nun auch mehr als 7.000 Maklern in ihrer Beratung beim Kunden zur Verfügung.



Die nötige Expertise für den Maklermarkt hat sich Friday mit Norbert Reimann als neuen Leiter Maklervertrieb ins Haus geholt. Dieser war zuletzt neun Jahre für die SV Sparkassen Versicherung im Maklervertrieb tätig. Friday möchte sich als nachhaltiger Partner für Makler etablieren und verfolgt einen Omnikanal-Ansatz.



„Ich freue mich, dass wir mit Norbert Reimann genau die richtige Verstärkung erhalten haben, um das Maklergeschäft voranzutreiben“ sagt Robin Latz, Deutschlandchef von Friday und ergänzt „In den aktuellen unsicheren Zeiten gehe ich davon aus, dass viele Neukunden über Makler zu Friday kommen werden.“



Der Digitalversicherer stellt über verschiedene Vergleichsprogramme wie Nafi, Softfair oder Mr. Money seine Produkte den Maklern zur Verfügung. Diese sind über proprietäre APIs oder den Branchenstandard BiPro angebunden, um eine hohe Effizienz und geringe Kosten für den Kunden sicherzustellen. Somit erschließt Friday Kundengruppen, die die persönliche Beratung schätzen und zugleich von ausgezeichneten Produkten mit einem klaren Preis-Leistungs-Versprechen profitieren möchten.