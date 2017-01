Dirk Kreuter startet Vertriebsoffensive

Vertriebsexperte Dirk Kreuter gastiert in diesem Jahr in acht deutschen Städten und in Wien mit dem Event “Vertriebsoffensive”. Zu den Themen zählen unter anderem Kundenakquise, Einwandbehandlung und “Die Psychologie des Überzeugens”. Cash.-Online-Leser erhalten vergünstigte Karten.

Der mehrfach ausgezeichnete Vertriebstrainer und Autor Dirk Kreuter lädt zwischen Februar und November an insgesamt neun Standorten zur “Vertriebsoffensive”. Auf den Veranstaltungen wird Kreuter in acht jeweils neunzigminütigen Themenblöcken Know-how rund um Verkauf und Vertrieb vermitteln.

Acht Themenblöcke zum Vertriebserfolg

Die Themen sind: “Dirk Kreuters 15 Schritte zum Abschluss”, “Neukunden mit System – Die erfolgreichste Methode neue Kunden zu gewinnen und zu binden”, “Vor- und Einwandbehandlung für Verkäufer in der Champions League”, “Verkaufen im Grenzbereich: Geistige Brandstiftung“, “Die Psychologie des Überzeugens”, “So vereinbarst Du telefonisch Termine mit neuen Kunden”, “So gewinnst Du Preisverhandlungen: Umsatz oder Gewinn” und “Kundentypen im Verkaufsgespräch”.

Die Veranstaltungsreihe “Dirk Kreuters Vertriebsoffensive” macht Halt in Berlin (18. und 19. Februar), Landshut (4. und 5. März), Mannheim (18. und 19. März), Hamburg (25. und 26. März), Nürnberg (13. und 14. Mai), Dortmund (10. und 11. Juni), Hildesheim (16. und 17. September), Stuttgart (23. und 24. September) und Wien (voraussichtlich November).

Weitere Informationen zu Themen und Ablauf finden Interessierte auf der Website der Veranstaltungen. (jb)

Cash.-Online -Leser erhalten ihr Ticket für nur 99 Euro (statt regulär 699 Euro).

Geben Sie bei der Buchung über die Website der Veranstaltung den Code “cash” an.

Foto: Christian Cramer