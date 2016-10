Dr. Rainer Zitelmann plant exklusive Kooperation

Dr. Rainer Zitelmann, der im März 2016 Dr. ZitelmannPB verkauft hat, kooperiert exklusiv mit den Unternehmen Michael Schick Immobilien sowie der Zabel Property AG.

Dr. Rainer Zitelmann, der im März 2016 Dr. ZitelmannPB verkauft hat, kooperiert exklusiv mit zwei Immobilienunternehmen. Zabel Property und Michael Schick Immobilien könnten künftig von seinem Netzwerk und seiner Marktkenntnis profitieren, so Zitelmann.

Head of Acquisition für Zabel Property

Die Kooperation mit der Zabel Property AG sehe vor, dass Zitelmann als Head of Acquisition sein Netzwerk nutzt, um für das Unternehmen deutschlandweit Projektentwickler als Kooperationspartner zu akquirieren. Die Zabel Property AG vertreibt hochwertige Eigentumswohnungen direkt vom Projektentwickler an internationale Kunden.

Bisher waren die Schwerpunktmärkte Berlin und Frankfurt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus dem Ausland werde das Tätigkeitsfeld auf die anderen Metropolen erweitert. Dabei liege der Fokus auf dem Verkauf von Wohnungen zwischen 300.000 und 700.000 Euro an internationale Privatanleger.

Head of Institutional Investment für Michael Schick Immobilien

Für Michael Schick Immobilien werde Zitelmann als Head of Institutional Investment Globalverkäufe von Wohnanlagen in Forward Deals an institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen vermitteln.

Seit mehr als 25 Jahren ist das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die Vermarktung von Wohnanlagen und Zinshäusern spezialisiert, zunächst hauptsächlich in Berlin, inzwischen auch in zahlreichen weiteren Metropolen. Zitelmann werde die Erweiterung der Geschäftstätigkeit auf Neubau-Wohnprojekte und die Expansion in weitere Regionen begleiten.

Zabel und Schick freuen sich auf neuen Kooperationspartner

Thomas Zabel, Vorstand der Zabel Property AG und Jürgen Michael Schick, Geschäftsführer bei Michael Schick Immobilien erklären gemeinsam: “Wir kennen Dr. Zitelmann aus langjähriger Zusammenarbeit und schätzen ihn als den führenden Experten für Wohnimmobilien. Bei ihm vereinen sich sein über zwei Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk zu Projektentwicklern und Investoren mit einer tiefen Marktkenntnis.”

“Ich werde weiterhin auch meine Immobilienrunden veranstalten, neben Berlin auch in Frankfurt, Hamburg und München inzwischen fest etabliert sind. Demnächst werden wir auch Veranstaltungen in Düsseldorf und Köln durchführen. Nach vielen Gesprächen habe ich mich für die Unternehmen Zabel und Schick als exklusive Partner entschieden”, so Zitelmann. (kl)

Foto: Dr. ZitelmannPB