Ansage an die Konkurrenz: ADAC Autoversicherung mit einem Plus von 39 Prozent im Neugeschäft

Die ADAC Autoversicherung hat 2023 erneut ein Rekord-Neugeschäft verzeichnet und im Jahresverlauf mehr Kunden als je zuvor gewonnen. Mit 328.000 neuen Policen lag das Neugeschäft um 39 Prozent über dem Vorjahr. Die Zahl der versicherten Fahrzeuge stieg um 16,6 Prozent von 989.000 auf 1,153 Millionen.

Man habe den Wachstumskurs auch in einem schwierigen Marktumfeld weiter verstetigen können, teilte der Versicherer mit. Das Wachstum ist nach Angaben von ADAC Vorstandschef Stefan Daehne über über alle Vertriebswege gekommen, also Geschäftstellen, Telefonie und online.

Branchenweit waren Autofahrer angesichts deutlich gestiegener Kosten für Fahrzeugreparaturen von höheren Preisen für die Kfz-Versicherung betroffen, Vergleichsportale ermittelten zuletzt Prämienerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich. Laut Daehne hätten die steigenden Schadenaufwänden den Profitabilitätsdruck erhöht.

Andererseit haben die Autofahrer das Preis-Leistungsverhältnis der Kfz-Versicherer intensiver verglichen und sich wechselbereiter als früher gezeigt. „In diesem anspruchsvollen Wettbewerb konnten wir uns hervorragend behaupten und mit einem Rekord-Neugeschäft mehr als 300.000 neue Kunden gewinnen“, so Daehne weiter.

Nach Aussage von Finanzvorständig Dr. Martina Pancio hat die Wachstumsdynamik nochmals zugenommen. „Sie ist unter den Kfz-Versicherern mehr als außergewöhnlich“, sagte Panico. „Vor fünf Jahren hatten wir rund 650.000 Fahrzeuge im Bestand, inzwischen haben wir die Millionenmarke deutlich übertroffen.“ Diesen Kurs wolle man fortsetzen.

Die Vorstellung der Bilanzzahlen nutzte der Kfz-Versicherer zudem, um eine Tarifupdate für den 2. April anzukündigen. So kann dann in den Tarifen Komfort und Premium eine Werterhaltgarantie vereinbart werden. Mit diesem zusätzlichen Baustein verlängert sich die Entschädigung des Neu- beziehungsweise Kaufpreises des Fahrzeugs um jeweils 24 Monate. Beim Komfort-Tarif gilt sie damit 48 Monate, beim Premium-Tarif sogar 60 Monate. Zudem verspricht der Versicherer einen Inflationsschutz von bis zu zehn Prozent bei der Kaufpreisentschädigung gewährt. Damit sind Autofahrer nach einem Unfall auch dann gut geschützt, wenn eine Ersatzanschaffung des Fahrzeugs inzwischen teurer geworden ist.

Kfz: Leistungserweiterungen auch für Elektroautos

Leistungserweiterungen gibt es auch für die Besitzer von Elektroautos. In der Elektrozusatzdeckung werden künftig Diagnosekosten zur Feststellung der Reparaturfähigkeit eines Akkus sowie erforderlichenfalls die Kosten für Ausbau, Transport und Entsorgung unbegrenzt übernommen. Gleiches gilt bei Schäden durch Bedienungsfehler für die Wallbox und das Ladezubehör.

In der Vollkasko sind in Zukunft in allen Produktlinien auch Fahrzeugschäden durch einen Reifenplatzer versichert. Durch eine Update-Garantie soll sicherstellen, dass Verbesserung in den Tarifen nicht nur für Neukunden gelten sondern für alle Versicherten der ADAC Autoversicherung.