AfW-Vorstand Norman Wirth neu in DIN-Beirat

Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands AfW, ist in den Beirat des DIN-Normenausschuss „Finanzen“ (Nafin) gewählt worden. Der Beirat ist das Aufsichtsgremium des Normenausschusses.

Aufgabe des im Oktober gegründeten Ausschusses ist es, Normen und Standards zu erarbeiten, um so für Vereinfachung am Finanzmarkt zu sorgen. Der Nafin ist in Zukunft für die nationale Normung im Finanzsektor zuständig. Zudem vertritt der Ausschuss die deutschen Normungsinteressen auf europäischer und internationaler Ebene.

„Gerade solch überragend wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und KI, bei denen die Finanzwirtschaft eine Schlüsselrolle inne hat, bedürfen klarer, nachvollziehbarer Strukturen. Mit großem Respekt vor der Aufgabe werde ich daher die Expertise des AfW und seiner Mitglieder in die Beiratsarbeit einbringen und bei der strategischen und inhaltlichen Koordinierung mitwirken“, so Wirth.