Bonnfinanz: Das steckt hinter der Ernennung des neuen Sprechers der Geschäftsführung

Die Redaktion wollte wissen, was der Anlass für die Ernennung war, ob Julia Keller und Sebastian Wallusch weiterhin ebenfalls Geschäftsführerin beziehungsweise Geschäftsführer bleiben und ob mit der Position Sprechers der Geschäftsführung eine inhaltliche oder strategische Neuausrichtung der Bonnfinanz verbunden ist. Das Unternehmen beantwortet die drei Fragen zusammen:

„Der Geschäftsführung der Bonnfinanz gehören unverändert Stefan Mertes, Julia Keller und Sebastian Wallusch an. Auch an den Ressortzuschnitten hat sich durch die Ernennung von Stefan Mertes zum Sprecher nichts verändert. Mit der Ernennung eines Sprechers der Geschäftsführung vollzieht der Gesellschafter lediglich eine seit längerem vorbereitete Personalie, die im Zuge der Vergrößerung der Geschäftsführung auf drei Personen und im Sinne effizienter Kommunikationsstrukturen bereits zum Jahreswechsel geplant war. Auch mit Stefan Mertes als Sprecher wird die Bonnfinanz GmbH den seit 2019 eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen, so dass eine inhaltlich-strategische Neuausrichtung aktuell weder notwendig noch beabsichtigt ist.“

Zum Jahreswechsel hatte das Unternehmen die Geschäftsführung um Julia Keller erweitert, die die Ressorts Personal und Finanzen übernommen hat.