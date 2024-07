Alleinmieter in ehemaligem Wölbern-Hollandfonds verlängert Mietvertrag

Vermieterin ist ein von der Paribus-Gruppe gemanagter geschlossener Immobilienfonds, der ursprünglich von der inzwischen insolventen Wöbern-Invest aufgelegt worden war. Es handelt sich um den größten Büro-Mietvertragsabschluss der vergangenen Jahre in Rotterdam, teilt Paribus mit.

Das Objekt im Stadtteil Prins Alexander im Osten von Rotterdam besteht aus drei Gebäudeteilen, die miteinander verbunden sind und einen dreieckigen Grundriss ergeben. In ihrer Mitte bilden sie ein mit Glas überdachtes Atrium. Unter dem Gebäude befindet sich eine Tiefgarage mit 465 Pkw-Stellplätzen. Eneco hatte das in 2011 fertiggestellte Gebäude nach der Fertigstellung bezogen. Mit der Mietverlängerung kündigt Paribus auch Investitionen in die Nachhaltigkeit der Immobilie an.

Die Immobilie ist seit ihrer Fertigstellung alleiniges Asset eines geschlossenen Immobilienfonds des Asset Managers Wölbern-Invest aus Hamburg, der als Pionier und Spezialist für Holland-Immobilienfonds galt. Nach dessen Insolvenz übernahm Paribus in 2014 die Anlegerverwaltung sowie das Fonds- und Assetmanagement des Fonds und habe ihn in den Folgejahren mit einer ersten Verlängerung des Mietvertrages und einer anschließenden Umfinanzierung stabilisiert.