Allianz SE-Finanzvorstand Giulio Terzariol wechselt zur Generali

Terzariol wird im Führungsteam der Generali direkt an den Group CE, Philippe Donnet, berichten und Mitglied des Group Management Committee der Assicurazioni Generali werden.

Der CEO Insurance wird für die Beaufsichtigung der Aktivitäten der CEOs der Versicherungsgeschäftseinheiten von Generali in Italien, DACH (Deutschland, Österreich und die Schweiz), Frankreich & Global Business Activities (einschließlich Europe Assistance und Global Business Lines) und International (einschließlich der Regionen CEE, Mittelmeerraum & Lateinamerika sowie Asien) verantwortlich sein.

Mit dem neuen Geschäftsbereich will die Generali die Effizienz und die strategische Ausrichtung über die verschiedenen Regionen hinweg koordinieren und straffen. Zudem soll durch die neue Einheit das Organisationsmodell der Gruppe vereinfacht werden und damit zur Erreichung der Ziele des Strategieplans „Lifetime Partner 24: Driving Growth“ beitragen.

Terzariol schloss sein Studium an der Bocconi-Universität Mailand mit einem Master in Betriebswirtschaft ab. Er begann seine Karriere im Versicherungswesen bei der Generali Versicherung in München und Wien, bevor er 1998 zur Allianz SE kam.

Terzariol war bei der Allianz als Regional CFO für das Asien-Pazifik- und das Nordamerika-Geschäft der Gruppe tätig, bevor er 2016 zum Leiter der Konzernplanung in Deutschland befördert wurde. Im Jahr 2018 wurde Terzariol zum Group Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der Allianz SE ernannt.

“Wir sind stolz, Giulio Terzariol als CEO Insurance bei Generali begrüßen zu dürfen. Wir werden von dem reichen Erfahrungsschatz profitieren, den Giulio in die Gruppe einbringt, indem er Teams in verschiedenen Ländern der Welt leitet. Es ist eine spannende Zeit für Generali, wie der Erfolg unserer Strategie, die starke finanzielle Position und das profitable Wachstum zeigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Aufnahme von Giulio in unser Führungsteam, das kürzlich vom Markt als das Beste in Europa anerkannt wurde, unsere Position im Versicherungssektor weiter stärken werden”, wird Generali Group CEO, Philippe Donnet, in der Mitteilung zitiert.