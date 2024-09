Alt gegen neu: Reconcept will Anleihen umtauschen

Inhaber der mit 13,5 Millionen Euro ausstehenden 6,75-Prozent-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289R82) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in den ebenfalls mit 6,75 Prozent verzinsten Green Bond III (6,75%-Anleihe 2024/2030, ISIN: DE000A382897) tauschen, kündigt Reconcept an.

Zudem erhalten Anleger demnach einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 26. September 2024 (18 Uhr) enden, so Reconcept. Wenn die Anleger darauf eingehen, muss das Unternehmen das Geld erst fünf Jahre später zurückzahlen als ursprünglich vereinbart.

Emissionsvolumen bis 20 Millionen Euro

Der Reconcept Green Bond III hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Millionen Euro. Der Nettoemissionserlös aus dem Zeichnungsangebot soll zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer Projektentwicklung verwendet werden. Im Fokus der Investitionen stehen dabei vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada. Darüber hinaus soll auch die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Der Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden, kündigt Reconcept an. Anleger können den Green Bond III weiterhin auch direkt zeichnen.