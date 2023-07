„Auf Fonds Modern hat der Markt regelrecht gewartet“

Anfang 2022 hat die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. ihre neue Rentenversicherung FONDS MODERN auf den Markt gebracht. Sie arbeitet mit einer möglichst hohen Fondsbeteiligung, zugleich sichert sie die Erträge mit einer Garantie ab, deren Höhe der Kunde selbst bestimmen kann. Wie ist diese neuartige Police am Markt angekommen?

Ganz hervorragend! Man könnte fast sagen, die Vertriebspartner haben regelrecht darauf gewartet. Der Zeitpunkt der Einführung war auch nahezu ideal. Im vergangenen Jahr ist der Rechnungszins von 0,9 auf nur noch 0,25 Prozent gesunken. Und wir als VOLKSWOHL BUND haben unseren Partnern mit FONDS MODERN praktisch sofort neue Perspektiven aufgezeigt.

Es gibt FONDS MODERN als Privat-Rente, als Basis-Rente und in der betrieblichen Altersversorgung. Welcher Bereich dominiert?

Besonders in der Direktversicherung ist FONDS MODERN voll eingeschlagen. Und es zeigt sich: Knapp 98 Prozent der Verträge gegen laufenden Beitrag haben eine Fondsquote von 95 Prozent oder mehr. Unsere Kunden können so von den Wertentwicklungen an den Kapitalmärkten profitieren.

Bei FONDS MODERN können sich die Kunden eine Garantie nach Wunsch einrichten, von 50 bis 80 Prozent ist alles möglich. In der Praxis sind dabei zahlreiche „krumme“ Zahlen. Wie kommen Garantiehöhen von 53 oder 67 Prozent zustande?

Ganz einfach: Wir bieten für die Beratung eine Unterstützung, die, abhängig von der Laufzeit, ein sinnvolles Garantieniveau für den individuellen FONDS MODERN-Vertrag aufzeigt. Es handelt sich um eine exklusiv für FONDS MODERN durchgeführte, wissenschaftliche Berechnung von mehreren Tausend Kapitalmarktszenarien, die natürlich exakte Prozentergebnisse liefert. Wer dieser Empfehlung folgt, hat eine Garantiehöhe, die in der Regel genau passt, aber nicht immer glatt sein muss.

Gibt es darüber hinaus noch Tools, die bei der Beratung zu FONDS MODERN helfen?

Unser FONDS MODERN-Simulator zeigt anhand von Echtkursen des MSCI World, wie sich der Vertrag in den vergangenen 30 oder 40 Jahren zu den dann herrschenden Bedingungen entwickelt hätte. Dabei sieht man, dass man mit FONDS MODERN in einigen langfristigen Zeiträumen bei höheren Garantien tatsächlich sogar mehr Ablaufleistung erreicht hätte. Unter anderem deshalb, weil bei einer Senkung der Fondsquote die Rendite nicht ausfällt. Denn in dieser Zeit erhält der Kunde eine Verzinsung aus unserem Sicherungsvermögen.

Eine von vielen Besonderheiten an FONDS MODERN ist der Baustein Garantie PLUS, der Garantien über 100 Prozent möglich macht …

… indem wir die Garantie immer dann um fünf Prozentpunkte erhöhen, wenn die Fondsquote trotz der Erhöhung weiterhin bei 100 Prozent liegt. Diese Garantieerhöhung ist nach oben nicht gedeckelt, man kann also mit der Zeit deutlich mehr als das eingezahlte Kapital absichern.

2022 lag die Inflation bei durchschnittlich acht Prozent. Fängt FONDS MODERN auch solche Szenarien auf?

Eine Fondspolice als Altersvorsorge ist grundsätzlich eine gute Idee, insbesondere bei dem immer noch niedrigen Zinsniveau an den Kapitalmärkten. Mit einer fondsgebundenen Rentenversicherung beteilige ich mich ja im Prinzip breit gestreut an Unternehmen, deren Erfolge nicht an feste Zinsen gebunden sind. Darüber hinaus habe ich als Kunde auch die Möglichkeit, meine Beiträge auf 500 Euro pro Monat zu erhöhen oder eine Dynamik zu vereinbaren. Das macht gerade in inflationären Zeiten Sinn.