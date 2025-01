Ausblick 2025: Was im Geldbeutel bleibt

Krankenversicherungsbeiträge, Bahnfahren, Tanken: In vielen Lebensbereichen wird es für die Menschen in Deutschland im Jahr 2025 teurer. Teilweise winken jedoch auch Entlastungen. So steigen unter anderem Renten, Mindestlohn, Kinder- und Pflegegeld. Ein Überblick.