AXA stellt neuen Leiter des Maklervertriebs vor

Frederick Krummet mit umfangreicher Erfahrung bei AXA

Frederick Krummet ist seit 2010 in verschiedenen Positionen innerhalb des AXA Konzerns tätig. Aktuell leitet er den Bereich Corporate Employee Benefits in der Personenversicherung. In dieser Rolle verantwortet er das Geschäft mit betrieblicher Altersversorgung und betrieblicher Krankenversicherung bei AXA in Deutschland.

Würdigung und Ausblick

Kai Kuklinski, Vertriebsvorstand bei AXA in Deutschland, dankt Claus Hunold für seinen Einsatz und sein Engagement in verschiedenen Funktionen bei AXA. Er hebt die erfolgreiche Zusammenarbeit, insbesondere als Leiter des Maklervertriebs, hervor und wünscht Hunold alles Gute für seine berufliche Zukunft.

Kuklinski äußert sich auch positiv über die interne Besetzung der Position: „Mit Frederick Krummet gewinnen wir einen erfahrenen und kompetenten Leiter für unseren Maklervertrieb aus den eigenen Reihen. Seine vielfältigen Erfahrungen bei AXA werden unser Vertriebsteam maßgeblich bereichern.“

