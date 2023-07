BCA-Heimspiel: Fratzscher fordert mehr Mut zur Veränderung

Messebetrieb, Workshops, Fachvorträge und eine Abendveranstaltung nutzten die rund 300 Teilnehmer zum Networking und Austausch. Ansprechpartner von 21 Unternehmen aus der Versicherungs- und Investmentbranche standenden Maklerinnen und Maklern für Hintergrundgespräche zur Verfügung.

Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie und Finanzwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, ordnete in seinem Vortrag die globalen Risiken, die konjunkturellen Auswirkungen sowie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein. Er informierte auch über aktuelle Probleme und machte deutlich, dass der Klimawandel zunehmend als Inflationstreiber gesehen wird und die unsoziale Inflation viele Menschen in Deutschland hart trifft.

Hinzu kommt, dass laut Fratzscher 40 Prozent der Deutschen keine privaten Ersparnisse

haben und weder für das Alter noch für die Familie vorsorgen. Darüber hinaus forderte der Wirtschaftsökonom, der in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Inflationshöhe von etwa drei Prozent rechnet, mehr Mut zur Veränderung: In wesentlichen Bereichen wie Ökologie, Soziales, Digitalisierung und Globalisierung bedürfe es zwingend einer Transformation.