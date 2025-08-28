Newsletter
Podcast
Videos
Suche

BCA stellt Führungsmannschaft neu auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Vorstand Bastian Roeder
Foto: BCA
Vorstand Bastian Roeder

Mit einer Neuausrichtung seiner Organisations- und Betreuungsstrukturen setzt der Maklerpool BCA auf mehr Nähe zu seinen Vertriebspartnern. Fünf Führungskräfte haben neue Aufgaben in Schlüsselbereichen.

Karsten Kehl übernahm zum 1. August die Leitung des Bereichs Investment. Er verantwortet künftig das Produktangebot sowie den Vertriebsservice für die Segmente Investment und Vermögensverwaltung. Kehl ist seit 2011 im Unternehmen, Generalbevollmächtigter der BCA und seit 2017 Vorstandsmitglied der BfV Bank für Vermögen AG, einer Tochtergesellschaft der BCA.

Ebenfalls zum 1. August trat Sebastian Müller die Leitung des neuen Bereichs Zentraler Vertrieb & Service an. Er ist verantwortlich für den Direktservice gegenüber Vertriebspartnern und Endkunden sowie für die überregionale Betreuung von Key-Account-Partnern, Kooperationen und Bestandsnachfolgekunden. Müller arbeitet seit 2016 bei der BCA in verschiedenen Führungsfunktionen und verantwortet zudem als Geschäftsführer der BCA Service GmbH die BCA-Maklerrente.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bereits seit dem 1. April leitet Michael Klug den neu geschaffenen Bereich Regionaler Vertrieb. Sein Auftrag ist der bundesweite Aufbau mobiler Vertriebsunterstützung und die persönliche Betreuung der Vertriebspartner durch regionale Gebietsdirektionen. Klug bringt langjährige Erfahrung aus Führungs- und Vertriebsfunktionen mit, zuletzt beim Maklerpool Fonds Finanz.

Zum 1. Juli übernahm Dominik Gentgen die Leitung des Bereichs Vertriebs- und Eventmarketing. Der gelernte Veranstaltungskaufmann verfügt über Berufserfahrung als Versicherungsmakler, Key-Account-Manager sowie Führungskraft im Vertrieb. Er soll die Marktpräsenz der BCA weiterentwickeln und die vertriebsorientierte Außendarstellung stärken.

Ebenfalls seit Juli unterstützt Antonio Facciorusso als Senior Manager im Vorstandsstab von Bastian Roeder die strategische und operative Programmsteuerung im Ressort Vertrieb, Service und Versicherung. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Poolmarkt mit.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/bca-stellt-fuehrungsmannschaft-neu-auf-702108/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.