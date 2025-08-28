BCA stellt Führungsmannschaft neu auf

Karsten Kehl übernahm zum 1. August die Leitung des Bereichs Investment. Er verantwortet künftig das Produktangebot sowie den Vertriebsservice für die Segmente Investment und Vermögensverwaltung. Kehl ist seit 2011 im Unternehmen, Generalbevollmächtigter der BCA und seit 2017 Vorstandsmitglied der BfV Bank für Vermögen AG, einer Tochtergesellschaft der BCA.

Ebenfalls zum 1. August trat Sebastian Müller die Leitung des neuen Bereichs Zentraler Vertrieb & Service an. Er ist verantwortlich für den Direktservice gegenüber Vertriebspartnern und Endkunden sowie für die überregionale Betreuung von Key-Account-Partnern, Kooperationen und Bestandsnachfolgekunden. Müller arbeitet seit 2016 bei der BCA in verschiedenen Führungsfunktionen und verantwortet zudem als Geschäftsführer der BCA Service GmbH die BCA-Maklerrente.

Bereits seit dem 1. April leitet Michael Klug den neu geschaffenen Bereich Regionaler Vertrieb. Sein Auftrag ist der bundesweite Aufbau mobiler Vertriebsunterstützung und die persönliche Betreuung der Vertriebspartner durch regionale Gebietsdirektionen. Klug bringt langjährige Erfahrung aus Führungs- und Vertriebsfunktionen mit, zuletzt beim Maklerpool Fonds Finanz.

Zum 1. Juli übernahm Dominik Gentgen die Leitung des Bereichs Vertriebs- und Eventmarketing. Der gelernte Veranstaltungskaufmann verfügt über Berufserfahrung als Versicherungsmakler, Key-Account-Manager sowie Führungskraft im Vertrieb. Er soll die Marktpräsenz der BCA weiterentwickeln und die vertriebsorientierte Außendarstellung stärken.

Ebenfalls seit Juli unterstützt Antonio Facciorusso als Senior Manager im Vorstandsstab von Bastian Roeder die strategische und operative Programmsteuerung im Ressort Vertrieb, Service und Versicherung. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Poolmarkt mit.