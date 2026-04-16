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Makler sichern Bestände: Blau Direkt baut Partnerschaftsmodell aus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Dirk Henkies
Foto: Blau Direkt
Dirk Henkies

Mit der Eduard Österreicher GmbH hat sich ein weiteres Maklerhaus im Rahmen der Ruhestandsplanung für eine Nachfolgelösung mit Blau Direkt entschieden. Geschäftsführer Eduard Österreicher bleibt weiterhin operativ tätig.

Seit mehr als 35 Jahren ist Österreicher in der Versicherungsbranche tätig. Sein Unternehmen mit Sitz in Bayern betreut Privatkunden, landwirtschaftliche Betriebe sowie kleine und mittelständische Unternehmen in Versicherungs- und Vorsorgethemen.

Die Einbindung in die Strukturen von Blau Direkt erfolgt im Rahmen einer langfristig angelegten Ruhestandsplanung. Österreicher bleibt Geschäftsführer und verantwortet weiterhin das operative Geschäft. Gleichzeitig übernimmt der Partner unterstützende Funktionen in Bereichen wie Personal, Buchhaltung und IT.

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Aus Sicht von Blau Direkt zeigt das Beispiel eine klare Entwicklung im Markt. „Das Beispiel von Eduard Österreicher zeigt, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen. Unser Ansatz ist es, Vermittler dabei zu unterstützen, ihr Lebenswerk zu sichern und gleichzeitig die Weichen für eine nachhaltige Weiterentwicklung zu stellen, immer unter der Maßgabe, die gewachsenen Kundenbeziehungen und regionalen Strukturen zu erhalten“, erklärt Dirk Henkies, Head of Corporate Development der Blau Direkt GmbH und CEO der Tjara GmbH.

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