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Vertriebsvorstand verlässt BCA – Nachfolge noch offen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Vorstand Bastian Roeder
Foto: BCA
Bastian Roeder

Die BCA AG steht vor einem Wechsel im Vorstand: Vertriebsvorstand Bastian K. Roeder wird seinen Vertrag nicht verlängern. Der Schritt wirft Fragen zur künftigen Ausrichtung auf.

Die BCA AG stellt die Weichen für einen personellen Wechsel im Vorstand. Bastian K. Roeder, verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Service, wird seinen Vertrag nicht über das Jahresende 2026 hinaus verlängern. Das Unternehmen teilt mit, dass die Entscheidung aus persönlichen Gründen und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getroffen wurde.

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Roeder verantwortete insbesondere den Umbau des Versicherungsvertriebs sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Servicequalität. Beide Themenfelder gelten als zentrale Bausteine im Transformationsprozess des Maklerpools.

Bis zur Bestellung einer Nachfolge werden die bisherigen Verantwortungsbereiche Roeders innerhalb des Vorstands verteilt. Eine dauerhafte Neubesetzung der Position steht noch aus. Angaben zu einem konkreten Zeitplan oder möglichen Kandidaten macht das Unternehmen bislang nicht.

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