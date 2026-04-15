Fonds Finanz baut Klauselbögen für Gewerbeversicherungen aus

Fonds Finanz erweitert ihr Angebot im Gewerbebereich um zwei weitere Klauselbögen. Vertriebspartner können ab sofort auch für die Cyber-Versicherung sowie für die gewerbliche Rechtsschutzversicherung auf die neuen Unterlagen zugreifen. Nach den bereits eingeführten Klauselbögen für Betriebshaftpflicht-, Geschäftsinhalts- und Gebäudeversicherungen baut der Maklerpool das Angebot damit weiter aus.

Die Klauselbögen sollen eine verbindliche Vergleichsgrundlage für zentrale Leistungsinhalte verschiedener Versicherer schaffen. Je nach Sparte erhalten Makler damit nicht nur einen transparenten Leistungsvergleich, sondern auch Zugang zu erweiterten Konditionen und zusätzlichen Regelungen über den jeweiligen Standardtarif hinaus.

„Unsere Klauselbögen schaffen Transparenz in einem zunehmend komplexen Markt und erleichtern Maklern die Beratung ihrer gewerblichen Kunden spürbar“, sagt Christine Schönteich, Co-CEO der Infitech Gruppe und Geschäftsführerin der Fonds Finanz. „Mit den neuen Klauselbögen für Cyber- und gewerbliche Rechtsschutzversicherung erweitern wir unser Angebot gezielt und unterstützen unsere Partner dabei, Leistungsunterschiede klar einzuordnen und passgenaue Lösungen anzubieten.“

Im Cyber-Bereich beteiligen sich derzeit Baloise, Gothaer und HDI. In der gewerblichen Rechtsschutzversicherung sind aktuell die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG angebunden. Nach Angaben des Unternehmens sollen in beiden Sparten schrittweise weitere Versicherer hinzukommen.