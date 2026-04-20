Willis holt Branchenexperten Hajo Müller für Leitung des Property-Geschäfts

Willis verstärkt sein Führungsteam in Deutschland und Österreich: Zum 1. Mai übernimmt Hajo Müller die Position des Head of Property Germany/Austria. Der Risikoberater und Versicherungsmakler, ein Geschäftsbereich von WTW, setzt damit auf zusätzliche Expertise im Sachversicherungsgeschäft.

Mit der Personalie verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Bereich strategisch weiterzuentwickeln. Safak Okur, Head of Broking Deutschland und Österreich bei Willis, betont die Bedeutung der Neubesetzung: „Hajo Müller verfügt über eine umfassende und tiefgehende Expertise im Bereich der Sachversicherung und wird wichtige Impulse setzen sowie die Weiterentwicklung unseres Geschäfts maßgeblich vorantreiben“.

Müller übernimmt in seiner neuen Funktion die Gesamtverantwortung für das Property-Geschäft in beiden Ländern. Der Fokus liegt auf Wachstum sowie auf der Weiterentwicklung des Angebots. „Der Erfolg unserer Kunden ist unser Maßstab“, sagt Müller. „Hierfür möchten wir die besten Ergebnisse erzielen, mit marktgerechten Produkten und geschickten Verhandlungen, die wir mit Leidenschaft, fachlicher Expertise und Respekt führen“.

Fokus auf Wachstum im Property-Segment

Vor seinem Wechsel zu Willis war Müller bei Aon tätig. Dort verantwortete er als Managing Director im Property Growth Team die Northern/Western Region. In dieser Rolle lag sein Schwerpunkt auf dem Ausbau des Sachversicherungsgeschäfts sowie der Entwicklung entsprechender Marktstrategien.

Seine berufliche Laufbahn begann der gelernte Versicherungskaufmann beim Gerling Konzern. Dort arbeitete er als Property Underwriter mit Schwerpunkt auf Feuerversicherungen und sammelte früh Erfahrung in der industriellen Sachversicherung.