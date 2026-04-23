Baobab erweitert Angebot und positioniert sich neu als Risikoanbieter

Baobab Insurance baut sein Angebot aus und firmiert künftig unter dem Namen Baobab Risk Solutions. Mit der Umbenennung unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, neben Versicherungsschutz auch präventive und operative Sicherheitsleistungen anzubieten.

Im Zentrum steht der neu eingeführte Managed Detection and Response Service. Die Lösung ergänzt bestehende Policen um eine aktive Überwachung und Abwehr von Cyberangriffen. Hintergrund ist eine veränderte Bedrohungslage: Laut Crowdstrike Global Threat Report 2026 erfolgen 82 Prozent aller Angriffe ohne klassische Schadsoftware und entziehen sich damit herkömmlichen Schutzmechanismen.

Der MDR-Service kombiniert technologische Systeme mit einem rund um die Uhr besetzten Security Operations Center. Zielgruppe sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die zunehmend komplexeren Angriffsszenarien ausgesetzt sind.

Die Lösung greift auf Daten aus tausenden Schadensfällen zurück und verbindet diese mit Deep-Scan-Technologie und Dark Web Monitoring. Ergänzt wird dies durch eine KI-gestützte Filterlogik zur Reduktion von Fehlalarmen. Nach Unternehmensangaben arbeitet die Technologie im Vergleich zu Standardlösungen 26 Prozent präziser und 50 Prozent schneller bei der Erkennung von Bedrohungen.

Die Erkennungsrate liegt bei 99 Prozent, sodass Angriffe bereits in frühen Phasen identifiziert werden können. Neben der Angriffserkennung bleibt die Prävention ein zentraler Bestandteil des Angebots. Die Deep-Scan-Technologie analysiert die digitale Infrastruktur von Unternehmen und identifiziert Schwachstellen. Laut Baobab erfolgt dies 3,2-mal effektiver als bei herkömmlichen Scans.

Fokus auf Prävention und schnelle Reaktion

Erkannte Sicherheitslücken können laut Anbieter deutlich schneller geschlossen werden. Kunden beheben Schwachstellen demnach im Durchschnitt innerhalb von drei Tagen und damit 20-mal schneller als im Marktdurchschnitt. Das ergänzende Dark Web Monitoring identifiziert kompromittierte Zugangsdaten, die im Zusammenhang mit der Unternehmensdomain stehen. Betroffene Unternehmen werden unmittelbar informiert, um Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Neben den technischen Komponenten bleibt der Versicherungsschutz ein zentraler Baustein. Das Portfolio umfasst Cyberversicherungen, Vertrauensschadenversicherungen und IT-Haftpflichtlösungen, die finanzielle Folgen digitaler Risiken abdecken.

Strategische Neuausrichtung auf den Mittelstand

„Unser neuer Name ist ein Versprechen an den Markt: Wir bieten keine bloßen Policen, sondern eine ganzheitliche Strategie gegen digitale Risiken. Prävention, Abwehr und Versicherung bilden bei uns eine untrennbare Einheit für echte digitale Resilienz”, sagt Vincenz Klemm, Mitgründer und Geschäftsführer von Baobab Risk Solutions. „Unsere aktuellen Daten zeigen: Bei Ransomwareattacken liegt die Angriffsfrequenz unserer Kunden bereits heute um 77 Prozent unter dem Marktdurchschnitt. Der Baobab MDR-Service ergänzt unser Angebot daher ideal und bietet Unternehmen eine weitere Sicherheitsebene zu einem wirtschaftlichen Preis.”

Mit der Neupositionierung zielt das Unternehmen insbesondere auf den Mittelstand und Industrieunternehmen. Der kombinierte Ansatz aus Versicherung, Prävention und aktiver Abwehr soll die Durchdringung in diesem Segment erhöhen und Unternehmen bei der Bewältigung wachsender Cyberrisiken unterstützen.