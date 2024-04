Beim Volkswohlbund endet ein Ära

Das nennt man wohl das Ende einer Ära: Dietmar Bläsing, Vorstandssprecher und Vertriebsvorstand des Volkswohlbundes, geht am 30. April von Bord. Nachfolger und neuer Vorstandsvorsitzender wird Dr. Gerrit Böhm. Das Vertriebsressort übernimmt Stefanie van Holt. Zum selben Zeitpunkt wird auch Klaus Keßner in den Vorstand berufen und übernimmt die seit dem Januar 2024 vakante Position des Kapitalanlagenvorstands.

Mit Dietmar Bläsing geht einer der dienstältesten Vertriebsvorstände der Versicherungsbranche in den Ruhestand. Bläsing hatte am 1. August 1983 als Auszubildender bei der Volkswohl Bund Sachversicherung begonnen. Berufsbegleitend bildete er sich zum Versicherungsfachwirt weiter und absolvierte danach ein DVA-Studium zum Versicherungsbetriebswirt.

Sieben Jahre lang leitete er die Hauptabteilung Marketing, bis er zum 1. Oktober 1997 in den Vorstand berufen wurde. Als Vorstand verantwortet Bläsing seit mehr als 25 Jahren unter anderem das Ressort Vertrieb und Marketing und hatte großen Anteil an dem Wandel des Volkswohl Bundes hin zum Maklerversicherer.

Gerrit Böhm wird neuer Vorstandsvorsitzender

Dr. Gerrit Böhm wird zum 1. Mai neuer Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe Er gehört dem Vorstand bereits seit 2017 an. Unter anderem verantwortet er die Ressorts IT, Controlling, Rechnungswesen und Betriebsorganisation.

Der promovierte Diplom-Kaufmann trat 2007 in das Unternehmen ein und übernahm 2013 die Leitung der Hauptabteilung Vertriebsservice. Ab 2016 leitete er die Hauptabteilung Rechnungswesen und Controlling, bis er 2017 in den Vorstand berufen wurde.

Stefanie van Holt, die neue Vertriebsvorständin des Volkswohl Bundes

Die Leitung des Vertriebsressort übernimmt Stefanie van Holt. Sie wird auch für Personal und Marketing zuständig sein. Die Diplom-Ökonomin trat im August 2007 als Assistentin des Vertriebs- und Marketingvorstands in das Unternehmen ein. Seit 2010 ist sie als Hauptabteilungsleiterin im Vertriebsressort tätig und war anderem auch als Verkaufsdirektorin in der Vertriebsleitung für mehrere Regionen verantwortlich.

Klaus Keßner wird neuer Finanzvorstand

Das Kapitalanlagen-Vorstandsressort übernimmt ab 1. Mai Klaus Keßner. Er gehört seit 2006 zum Kapitalanlage-Team des Versicherers und hat seitdem verschiedene Positionen in leitender Tätigkeit übernommen, zuletzt als Prokurist der Abteilung Portfoliomanagement. In den vergangenen Jahren hat Klaus Keßner maßgeblich die Neuausrichtung der Kapitalanlagestrategie im Niedrigzinsumfeld vorangetrieben. Der Diplom-Ökonom und Bankkaufmann verfügt über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und war vor seinem Wechsel zum Volkswohl Bund unter anderem für die Deutsche Bank in Frankfurt und London tätig.

Celine Carstensen-Opitz verantwortet bereits seit 2022 als Vorständin unter anderem die Ressorts Bilanz- und Versicherungsmathematik sowie Tarifentwicklung Leben- und Sachversicherung.

Die neuen Vorstände stoßen zu Celine Carstensen-Opitz. Sie verantwortet bereits seit 2022 als Vorständin unter anderem die Ressorts Bilanz- und Versicherungsmathematik sowie Tarifentwicklung Leben- und Sachversicherung. Die Diplom-Mathematikerin und Aktuarin ist seit 2009 bei dem Dortmunder Versicherer. Bevor sie in den Vorstand berufen wurde, leitete sie die Hauptabteilung Versicherungsmathematik und Tarifentwicklung.