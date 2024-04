Blau Direkt: Übernahme in Leipzig

Seit 30 Jahren ist das Maklerhaus Kopsch GmbH & Co. KG Ansprechpartner für private und gewerbliche Kunden in Leipzig. Nun hat sich das Unternehmen dem Maklerpool Blau Direkt angeschlossen.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsführung sollen unverändert bleiben, teilte Blau Direkt in einer Presseerklärung mit. Der Maklerpool verfolgt mit der Übernahme nach eigenen Angaben das Ziel, den Standort in Leipzig weiter auszubauen, um Maklern in dieser Region einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort für die passende Ruhestandsplanung zur Verfügung zu stellen. Speziell für diese Aufgabe wurde die Tjara Leipzig gegründet, die von Kopsch-Geschäftsführer Florian Hoffmann geführt wird.

“Ich freue mich sehr, nun auch in Leipzig mit Florian und Team vertreten zu sein. Mit beiden Inhabern haben wir

das Glück, einen weiteren Schritt in unserer Wachstumsstrategie umzusetzen. Durch Florian haben wir einen Experten und hochmotivierten Kollegen für diese Aufgaben gewinnen können. Dietmar, ehemaliger Geschäftsführer und Inhaber, wird weiter mit seiner Expertise zur Verfügung stehen“, so Dirk Henkies, Ruhestands- und Strategieexperte bei Blau Direkt.