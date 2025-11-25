Oliver Hack verstärkt Wholesale-Team von Carmignac in Frankfurt

Carmignac hat seine Vertriebsstruktur in Deutschland erweitert und Oliver Hack als Business Development Manager Wholesale in Frankfurt verpflichtet. In dieser Rolle verantwortet er den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen sowie die Betreuung der Aktien-, Renten-, diversifizierten und alternativen Fonds des Hauses. Er ergänzt das Team um Markus Kopp, den Leiter Wholesale.

Nils Hemmer begrüßt den Neuzugang ausdrücklich. „Wir freuen uns sehr, Oliver in unserem Team willkommen zu heißen, da wir unsere Präsenz in Deutschland weiter ausbauen. Mit fast neun Jahren Erfahrung im Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu unabhängigen Finanzberatern, Banken, Privatbanken und Family Offices verfügt Oliver über ein tiefgreifendes Verständnis des deutschen Marktes. Seine umfassende Kompetenz im Vertrieb in mehreren stark regulierten Sektoren wird ein wichtiger Motor für unser weiteres Wachstum sein.“

Breites Vertriebsprofil und langjährige Erfahrung

Hack kommt von EB-SIM, wo er seit Juli 2023 als Sales Manager tätig war. Zuvor arbeitete er sieben Jahre lang selbstständig in verschiedenen Vertriebsfunktionen und verfügt über zusätzliche Erfahrung als Testamentsvollstrecker und internationaler Projektmanager. Der Financial Planner, Finanzfachwirt FH und Wirtschaftsingenieur B.Eng. bringt umfassende Kenntnisse in der Finanzberatung sowie im Aufbau und in der Entwicklung von Vertriebsorganisationen mit.

Mit der Personalentscheidung setzt Carmignac seinen Ausbau im deutschen Markt fort und stärkt die lokale Kundenbetreuung durch eine weitere erfahrene Fachkraft.