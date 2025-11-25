Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Oliver Hack verstärkt Wholesale-Team von Carmignac in Frankfurt

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Carmignac
Oliver Hack, Carmignac

Carmignac erweitert sein Deutschlandteam und verpflichtet Oliver Hack als Business Development Manager in Frankfurt. Mit langjähriger Vertriebserfahrung und breiter Marktkenntnis soll er den Ausbau der Kundenbeziehungen und die Betreuung der Fondspalette vorantreiben. Was das Unternehmen sich von der Personalie verspricht.

Carmignac hat seine Vertriebsstruktur in Deutschland erweitert und Oliver Hack als Business Development Manager Wholesale in Frankfurt verpflichtet. In dieser Rolle verantwortet er den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen sowie die Betreuung der Aktien-, Renten-, diversifizierten und alternativen Fonds des Hauses. Er ergänzt das Team um Markus Kopp, den Leiter Wholesale.

Nils Hemmer begrüßt den Neuzugang ausdrücklich. „Wir freuen uns sehr, Oliver in unserem Team willkommen zu heißen, da wir unsere Präsenz in Deutschland weiter ausbauen. Mit fast neun Jahren Erfahrung im Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu unabhängigen Finanzberatern, Banken, Privatbanken und Family Offices verfügt Oliver über ein tiefgreifendes Verständnis des deutschen Marktes. Seine umfassende Kompetenz im Vertrieb in mehreren stark regulierten Sektoren wird ein wichtiger Motor für unser weiteres Wachstum sein.“

Breites Vertriebsprofil und langjährige Erfahrung

Hack kommt von EB-SIM, wo er seit Juli 2023 als Sales Manager tätig war. Zuvor arbeitete er sieben Jahre lang selbstständig in verschiedenen Vertriebsfunktionen und verfügt über zusätzliche Erfahrung als Testamentsvollstrecker und internationaler Projektmanager. Der Financial Planner, Finanzfachwirt FH und Wirtschaftsingenieur B.Eng. bringt umfassende Kenntnisse in der Finanzberatung sowie im Aufbau und in der Entwicklung von Vertriebsorganisationen mit.

Mit der Personalentscheidung setzt Carmignac seinen Ausbau im deutschen Markt fort und stärkt die lokale Kundenbetreuung durch eine weitere erfahrene Fachkraft.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/oliver-hack-verstaerkt-wholesale-team-von-carmignac-in-frankfurt-706960/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.