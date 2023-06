Cash. Digital Week 2023: Diese Webinare erwarten Sie am Dienstag!

Google, Blau Direkt, Jil Langwost und KI-Spezialist Dydon AI – am Dienstag der Digital Week 2023 haben Sie die Qual der Wahl. Oder Sie besuchen einfach alle vier kostenlosen Webinare? Jetzt anmelden!

Dienstag um 10 Uhr:

Am Dienstag der Digital Week 2023 haben wir Google zu Gast. Susen-Juliane Kremer und Tobias Schmidt wissen alles über das veränderte User-Verhalten und wie sich Versicherer und Makler heute aufstellen müssen, um die Wünsche der hybriden Kundinnen und Kunden zu erfüllen.



Dienstag um 11 Uhr:

Versicherungsmakler und Finanzberater mit einem großen Herz für den Vertrieb, einer Abneigung gegenüber Kundenberatungs-Administration und einem Bedürfnis nach mehr Geld und weniger Arbeit im Alltag – sind in diesem Webinar genau richtig! Warum solltest du das Webinar besuchen? Weil du mit der Wahl für deinen Dienstleister eine wesentliche Entscheidung für dein Business Model und deine Zukunft triffst. Du fragst dich, welche Technologie dich am besten in deinem Maklerdasein unterstützt, weil InsurTechs deine Bestandscourtagen rauben?

Was wäre wenn, du eine Technologie nutzen könntest, die folgendes vereint:

● Innovative und solide Infrastruktur

● Datenclearing

● Schnittstellen

● Automatismen, die dir erheblich Zeit und Geld sparen

● … und dann noch mit einer App, die für Usability, Design, Top-Bewertungen steht Mit der richtigen Technologie kannst du immer der Erste im Kopf deiner Versicherungs- und Finanzkunden sein – ohne einen weiteren Finger zu krümmen.

Dienstag um 12 Uhr:

Du willst wissen, wie du als Finanzberater im Jahr 2023 online Kunden gewinnen kannst, hast aber keine Lust auf monotone Theorie? Dann sichere dir jetzt einen der exklusiven Plätz für das Live-Webinar, inklusive noch nie veröffentlichter Fallbeispiele aus der Praxis. Jil Langwost teilt mit dir ihre Top Insider Strategien aus der Zusammenarbeit mit über 600 Finanzdienstleistern. Du erfährst, mit welchem Funnel unsere Kunden über 40 Anfragen pro Monat generieren und wie du diesen selbst anwenden kannst. Jil Langwost verrät dir die 5 goldenen Akquisemethoden für Finanzberater und du erhältst nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch Tipps und Fallbeispiele direkt aus der Praxis.

Dienstag um 14 Uhr

Das Thema der Nachhaltigkeit und dessen Bewertung wird immer komplexer, um so mehr seit der Einführung von der EU Taxonomie und der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Firmen und Finanzinstitutionen stehen vor grossen Herausforderungen die mit der Hilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) gemeistert werden können. Der Vortrag liefert einen Einblick wie mittels Digitalisierung, Automatisierung und KI komplexe regulatorische Anforderungen in der Finanz und Versicherungsbranche umgesetzt werden können.