Cash. GALA 2025: Die Bilder des Abends

Veröffentlichung: - Lesezeit 4 min
Foto: Anna Mutter
Die Cash. GALA fand wieder im Süllberg-Hotel in Hamburg statt.

Auch in diesem Jahr lud die Cash. Media Group wieder zur großen Cash. GALA auf den Süllberg in Hamburg-Blankenese. Klicken Sie sich durch die Bilder des Abends.

Am 26. September fand die Cash. GALA statt, das Highclass-Event der deutschen Finanzdienstleistungsbranche, zu dem Cash. mehr als 200 Vorständinnen und Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie hochrangige Repräsentanten aus den Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien und Vertrieb im Ballsaal des Süllberg-Hotels in Hamburg begrüßte.

Neben der Verleihung der Financial Advisors Awards, der Ehrung des „Head of the Year“ und dem karitativen Part waren die musikalischen Einlagen der Marching Band „Men in Blech“ sowie die Akrobatik-Show von „Anna und Saleh“ Höhepunkte der Gala. Durch den Abend führte Moderatorin Saskia Naumann. (Fotos: Anna Mutter/Florian Sonntag)

Der Start für alle Gäste: Fotos an der Sponsorenwand (hier: Felicitas Eckert und Joachim Zech, Die Bayerische)
