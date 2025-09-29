Cash. GALA 2025: Die Bilder des Abends

Am 26. September fand die Cash. GALA statt, das Highclass-Event der deutschen Finanzdienstleistungsbranche, zu dem Cash. mehr als 200 Vorständinnen und Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie hochrangige Repräsentanten aus den Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien und Vertrieb im Ballsaal des Süllberg-Hotels in Hamburg begrüßte.

Neben der Verleihung der Financial Advisors Awards, der Ehrung des „Head of the Year“ und dem karitativen Part waren die musikalischen Einlagen der Marching Band „Men in Blech“ sowie die Akrobatik-Show von „Anna und Saleh“ Höhepunkte der Gala. Durch den Abend führte Moderatorin Saskia Naumann. (Fotos: Anna Mutter/Florian Sonntag)