Christian Pellis als „Head of the Year 2023“ ausgezeichnet

Christian Pellis, CEO Amundi Deutschland, ist von Gerhard Langstein, Vorstand der Cash. Medien AG, als Head of the Year 2023 geehrt worden.

Die Auszeichnung des „Head of the Year“ für herausragende unternehmerische Leistungen findet jährlich im Rahmen der Cash.Gala statt.

Der Amundi Deutschland-Chef, Christian Pellis, ist im 33. Jahr der Auszeichnung in Folge der „Head of the Year 2023“. Im Rahmen der Cash.Gala, die am vergangenen Freitag auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese stattfand, nahm Cash.-Vorstand Gerhard Langstein die Ehrung im Beisein von 170 geladenen Gästen aus den Segmenten Versicherungen, Investmentfonds, Sachwertanlagen und Immobilien sowie Vertrieben und Maklerpools vor.

In seiner Laudatio lobte Gerhard Langstein den Head of the Year als überzeugten Europäer, der als Chef von Amundi Deutschland seit 2021 sehr erfolgreich agiert. Unter seiner Ägide wuchsen trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen – Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und massive Zinssteigerungen – die Assets under Management von 64,3 Milliarden Euro auf 120 Milliarden Euro Ende August 2023.

Mit seinem Team bestehend aus 136 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten München und Frankfurt, darunter 30 Fondsmanager und -managerinnen sowie Investmentspezialisten und -spezialistinnen sowie 50 Vertriebs- und Marketing-Mitarbeitenden, die sich um die Anlagebedürfnisse der deutschen Kunden kümmern, habe der „Head of the Year 2023“ jedoch stets Kurs gehalten.

Neben seiner Tätigkeit als CEO von Amundi Deutschland ist Pellis zudem Mitglied des Globalen Executive Committee beim Mutterkonzern in Paris und übt damit die Rolle des Supervisors für die holländische Dependance des Asset Managers aus. Darüber hinaus ist er zum Außenhandelsrat für Frankreich ernannt worden.

In dieser Funktion ist er Mitglied eines vor 120 Jahren von privaten und unabhängigen Unternehmern gegründeten Netzwerks, in dem mehr als 4.200 ehrenamtliche und auslandserfahrene Manager organisiert sind – ausgesucht nach Kompetenz und Erfahrung. Zu den vier Aufgaben eines Außenhandelsrats zählt unter anderem die Beratung der französischen Regierung und Behörden sowie das Coaching junger Menschen bei der Gestaltung ihrer internationalen beruflichen Karriere. Hier schließt sich der Kreis zu den Themen, die dem 55-jährigen Familienvater und Europäer Christian Pellis wichtig sind. Ohne finanzielle Bildung und den Fokus auf das Thema Altersvorsorge werde Europa, aber auch Deutschland im Besonderen, in Zukunft auf ein massives gesamtwirtschaftliches Problem zulaufen.

