Christoph Wappler wird zum neuen Vorstand Finanzen und Kapitalanlagen bei Baloise

Christoph Wappler übernimmt als neuer Vorstand Finanzen und Kapitalanlagen (CFO) die Verantwortung für das Ressort von Julia Wiens, die der Berufung zur Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bafin folgt.

Christoph Wappler führt einen Master of Science in Management. Er ist seit Ende 2017 bei Baloise und leitete seitdem den Bereich Finanzielle Steuerung. Seit Januar 2022 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Baloise Vertriebsservice AG. Vor seinem Wechsel zu Baloise war Christoph Wappler in verschiedenen Leitungsfunktionen bei der Pricewaterhouse-Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der PricewaterhouseCoopers LLP, New York, USA. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater war er auf die Prüfung von Versicherungskonzernen und Finanzdienstleistern spezialisiert.

„Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Wappler einem sehr kompetenten Fachmann aus den eigenen Reihen die Verantwortung für das Ressort übertragen können. Er kennt unser Unternehmen aus seiner langjährigen Verantwortung als Bereichsleiter Finanzielle Steuerung sehr gut. Wir wünschen ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe“, sagt Dr. Jürg Schiltknecht, CEO Baloise.