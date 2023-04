ConceptIF relauncht Hausratversicherung

Der Assekuradeur für private Sachversicherungen in der ConceptIF-Gruppe, ConceptIF Pro, hat seine Hausratversicherungen umfassend überarbeitet. Risikoträger ist die Allianz Versicherungs-AG. In Kombination mit der erst kürzlich relaunchten Wohngebäudeversicherung „CIF4ALL Wohngebäude best advice“ bietet ConceptIF das Konzept „Sicherheit aus einer Hand“ bei den Premiumtarifen der Best-advice-Deckungen künftig nun für Wohngebäude und Hausrat an.

Zudem ist der Allianz auch mit seinem Handwerker-Servicenetz Bestandteil des neuen Konzepts. Weiterhin wurden die Produkte der Sparten Haus- und Grundbesitzer- sowie Gewässerschadenhaftpflichtversicherung auf den neuesten Stand gebracht. Sie werden ab sofort unter anderem mit einer Besitzstandsgarantie, Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung sowie Update-Garantie angeboten.

Das QM-Konzept von „CIF4ALL Hausrat best advice“ wurde nach Angaben von ConceptIF in über 50 Leistungsparametern weiterentwickelt. Bis zu einer Wohnfläche von 500 m² und unabhängig von der Ausstattung der Wohnung biete man künftig eine unbegrenzte Versicherungssumme an. Der Unterversicherungsverzicht gilt als vereinbart, wenn die Wohnfläche den Angaben im Miet- bzw. Kaufvertrag entspricht. Wertsachen bis zu 65.000 Euro sind immer mitversichert.

Im Premiumtarif hat ConceptIF auch den Fahrradschutz automatisch eingeschlossen. Drahtesel sind im Falle eines Diebstahls bis 5.000 Euro versichert, ebenso Pedelecs, E-Bikes und E-Scooter, sofern für diese keine Versicherungspflicht besteht.

Phishing versichert

Weitere Besonderheit in der Hausratversicherung ist, dass Versicherte bei Vermögensschäden bis 5.000 Euro nun auch gegen Phishing-Betrug beim Online-Banking geschützt sind. Bei Bedarf können Versicherte auch eine Glasversicherung und den Zusatzbaustein „Elementarschäden“ hinzuwählen. Die Verpflichtung, eine Rückstausicherung einzurichten, wurde im Bereich der Elementarschäden gestrichen.

Grobe Fahrlässigkeit auch gedeckt

Beim Premiumangebot „CIF4ALL Hausrat best advice“ wurde die bestehende Leistungsverpflichtung für grob fahrlässige Verstöße erweitert. Neben dem vollen Versicherungsschutz bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles sind ab sofort zusätzlich grobfahrlässige Verletzungen von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften versichert. Für diese Fälle richtet sich die Leistung nach der Schwere des Verschuldens, beträgt jedoch immer mindestens 50 Prozent des Schadens. Einen zusätzlichen Versicherungsschutz bietet die sogenannte Versehensklausel. Das heißt: Versicherte erhalten den vollen Versicherungsschutz, wenn sie eine ihnen obliegende Anzeige fahrlässig unterlassen, diese falsch abgeben oder eine sonstige Obliegenheit fahrlässig nicht erfüllen und im Nachhinein unverzüglich nachmelden.

Hausratversicherung inklusive Handwerkerservices

Das Angebot wird durch die Allianz Handwerkerservices, ein bundesweites Netzwerk von qualifizierten Handwerkspartnern über alle Gewerke, abgerundet. Im Schadenfall wird die komplette Schadenabwicklung bis zur Abrechnung auf Wunsch des Kunden von den Allianz Handwerkerservices koordiniert. Es wird auch darauf geachtet, dass die veranschlagten Kosten und Termine eingehalten werden. Der Service wird durch eine Qualitätskontrolle und -sicherung abgerundet. Das digitale Handwerker-Statusportal bietet zusätzliche Möglichkeiten, sich über den Stand der Schadenbehebung zu informieren.

Erweiterter Versicherungsschutz für Haus- und Grundbesitzer

In der Haus- und Grundbesitzer- sowie Gewässerschadenhaftpflichtversicherung wurde die Deckungssumme in der Premium-Variante auf 50 Millionen Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden angehoben. Darüber hinaus sind Vermieter bei ConceptIF mit einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung dank der Forderungsausfalldeckung gegen Schäden geschützt, die ein Mieter verursacht, aber nicht bezahlen kann.



„Sleep-Easy“-Versprechen auch in der Hausrat-, Haus- und Grundbesitzer- sowie Gewässerschadenhaftpflichtversicherung

Darüber hinaus gibt der Assekurandeur in der Premiumsparte von Hausrat-, Haus- und Grundbesitzer- sowie Gewässerschadenhaftpflichtversicherung sei sogenanntes „Sleep-Easy“-Versprechen. So wurde die Wirksamkeit der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung von zwölf auf 18 Monate verlängert. Zudem enthält der Tarif eine Update-Garantie für künftige prämienneutrale Leistungsverbesserungen bezogen auf Marktprodukte und ein neu eingeführte fünfjährige Besitzstandsgarantie. In der Hausratversicherung gibt es zusätzlich eine Best-Leistungsgarantie.