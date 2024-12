David Stachon wird Chief Operating Officer bei Canada Life

Canada Life verpflichtet Dr. David Stachon und macht ihn zum neuen Chief Operating Officer (COO. Vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung wird er im Januar 2025 seine neue Rolle übernehmen und das Führungsteam am Standort Neu-Isenburg verstärken. In seiner Position wird Stachon maßgeblich für die Bereiche Verwaltung und IT verantwortlich sein. Zudem soll er die Entwicklungsstrategie des Unternehmens vorantreiben, mit einem Fokus auf exzellente Geschäftsabläufe, erstklassigen Kunden- und Maklerservice sowie die Beschleunigung digitaler Innovationen.

Stachon verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und bringt ein breites Spektrum an Führungs- und Fachkompetenzen mit. Zu seinen bisherigen Stationen zählen führende Positionen wie COO der Wefox Group, CEO der Generali-Töchter Cosmos Versicherungen und Dialog Versicherung AG sowie CEO der Direct Line Versicherung AG Deutschland. Darüber hinaus sammelte er umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb und Marketing als Chief Marketing Officer bei der ERGO Group und Vertriebsdirektor bei der DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

Mit seiner Expertise und seinem Innovationsfokus soll Stachon die strategische Weiterentwicklung von Canada Life in Deutschland entscheidend vorantreiben.

Susan Gibson, CEO von Canada Life Assurance Europe, erklärt: „Wir freuen uns, mit David einen erfahrenen Manager mit so umfassenden Branchenkenntnissen in unserem Führungsteam willkommen zu heißen. Seine Expertise wird entscheidend sein, um unsere Präsenz auf dem deutschen Markt auszubauen und Maklern und ihren Kunden den besten Service bieten zu können. David wird durch den Einsatz von Daten, digitalen Technologien und Innovationen auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Er hat die Vision und die Fähigkeiten, diese transformative Phase zu leiten, und wir freuen uns darauf, ihn im Team willkommen zu heißen.“