Dela: Dietmar Diegel ist neuer Vertriebs- und Marketingchef

Die Dela Lebensversicherungen baut das Team der Niederlassung Düsseldorf weiter aus: Seit dem 1. November ist Dietmar Diegel (58) als Chief Commercial Officer (CCO) für den niederländischen Versicherer tätig. Der Spezialist für die Absicherung des Todesfallrisikos hat seit seinem Markteintritt im Jahr 2018 über 300.000 Kunden gewonnen und gehört mittlerweile zu den Top-Anbietern im Bereich Risikolebens- und Sterbegeldversicherungen am deutschen Markt.

„Mit Dietmar Diegel begrüßen wir einen ausgewiesenen Marketing- und Vertriebsstrategen mit langjähriger Erfahrung in der Versicherungsbranche im Dela-Team. Gemeinsam wollen wir unsere ausgezeichnete Position ausbauen und uns sowohl im Makler- als auch im Endkundengeschäft weiterentwickeln“, erklärt Edwin Brouwers, Hauptbevollmächtigter der Dela in Deutschland.

Diegel hat seine Ziele für sein künftiges Aufgabenfeld bereits definiert: „Von klassisch bis digital wollen wir die gesamte Bandbreite der Kommunikation nutzen, um die Bekanntheit der Marke zu steigern und dadurch auch neue Kundengruppen anzusprechen. Der Schutz von Angehörigen und Hinterbliebenen ist ein gesellschaftlich relevantes Thema, dem wir gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern die notwendige Aufmerksamkeit verschaffen werden.“

Langjährige Expertise in Marketing und Vertrieb

Diegel bringt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing und Vertrieb mit – davon 25 Jahre in der Versicherungswirtschaft. Unter anderem war er für die Aegon Lebensversicherungs AG als Direktor Marketing tätig. In der Funktion des Director Sales & Marketing hat er den niederländischen Versicherer Monuta in den deutschen Markt eingeführt und dessen Geschäft über zehn Jahre hinweg auf- und ausgebaut.

Darüber hinaus hat Diegel über fünf Jahre in Vorstandsfunktion die vollständige Restrukturierung der Charta Börse für Versicherungen AG vollzogen. Für die Unternehmensberatung Capellmann Consulting hat Diegel zudem als Interim Manager und Senior Associate Partner über viele Jahre hinweg Sales- und Marketingprojekte für internationale Finanzdienstleister und Versicherungen begleitet.