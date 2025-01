Deutsche Finance Group platziert 2024 fast eine Milliarde Euro Eigenkapital

Davon entfielen rund 925 Millionen Euro auf institutionelle Investoren und rund 65 Millionen Euro auf das Privatkundengeschäft, teilt das Unternehmen mit. Institutionelle Investoren investierten demnach über Club Deals in Europa und USA und über Fondsstrategien mit Schwerpunkt auf Logistikimmobilien in Großbritannien.

Im Privatkundengeschäft hat die Deutsche Finance Group den DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik mit einem platzierten Eigenkapital von rund 63 Millionen britischen Pfund geschlossen. Mit dem weiterhin in der Platzierung befindlichen Nachfolgefonds DF Deutsche Finance Investment Fund 24 – Club Deal US Logistik setzt das Unternehmen im Jahr 2025 die institutionelle Club-Deal-Reihe für Privatanleger fort. Bei dem Konzept eines institutionellen Club Deals für Privatanleger investiert der Publikumsfonds parallel mit institutionellen Investoren in die betreffenden Assets.

„Wir freuen uns sehr über das Platzierungsergebnis im Jahr 2024 und bedanken uns bei allen unseren Investoren und Partnern für das uns entgegengebrachte Vertrauen“, so Thomas Oliver Müller und Dr. Sven Neubauer, Executive Partner der Deutsche Finance Group. Insgesamt verwaltet die Deutsche Finance Group den Angaben zufolge mehr als zwölf Milliarden Euro Assets under Management in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur.