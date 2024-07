Neodigital befördert Stephen Voss zum CEO

Voss wird neben seiner Rolle als CEO die Ressorts Strategie, Marketing & CX und Data & Analytics veranworten.

Stefan Wirtz (36), der die Leitung des Vertriebs übernimmt, hat seit April 2023 bereits als Generalbevollmächtigter Vertrieb die Neodigital im Maklermarkt positioniert. In den vergangenen Jahren hat er zudem mehrere erfolgreiche Kapitalerhöhungen der Neodigital begleitet und wird ab sofort eine Schlüsselposition nach außen vertreten. Wirtz bringt umfangreiche Erfahrung aus der Versicherungsbranche mit. Seine berufliche Laufbahn begann er 2011 in der Versicherungsprüfung bei KPMG, bevor er 2015 in die Strategie- und Transaktionsberatung für Versicherungen bei Ernst & Young (EY) wechselte. Neben seiner Vorstandsrolle hat Wirtz bereits seit Juni 2023 die Geschäftsführung der We Enable Service GmbH inne. Zudem bekleidet er seit September 2023 die Position des Beirats der Hector Digital GmbH, einem volldigitalen Flottenassekuradeur und ist seit Juli 2023 Geschäftsführer der SituatiVe GmbH, einem Assekuradeurs-Speedboot der Neodigital-Gruppe.

Anzhela Kuts, die seit der Gründung für Neodigital tätig ist, wird sich als Vorstand Governance und HR auf die interne Kommunikation und die immer wichtiger werdenden Governance-Themen konzentrieren. Kuts ist 53 Jahre alt und bringt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche mit, unter anderem in der Zurich Gruppe in den Bereichen Controlling, Strategische Planung, Projektmanagement, Governance und Personal. Kuts ghört zum Gründungsteam der Neodigital und hat die Entwicklung der Gesellschaft seit April 2017 maßgeblich mitgestaltet, insbesondere in den Bereichen Governance und HR. Unter ihrer Leitung ist das Team der Neodigital von 20 auf heute über 100 Mitarbeitende angewachsen.

Neue Führungstruktur soll Wachstumsambitionen unterstreichen

Mit den Personalentscheidungen stärke man die Führungsstruktur und unterstreiche die Wachstumsambitionen, teilte der Versicherer mit. Die Unternehmensgruppe der Neodigital Versicherung AG, zu der auch die Joint Ventures Neodigital Autoversicherung AG und MachDigital GmbH sowie die Tochterunternehmen We Enable Service GmbH und SituatiVe GmbH gehören, habe sich in den letzten Jahren strategisch weiterentwickelt und will das eigene Fabrikmodell weiter ausbauen. Ziel sei es mehr Geschäftskunden für White-Label-Versicherungslösungen gewinnen.

Standbeine IaaS und Maklermarkt

Der digitale ‚Insurance-as-a-Service‘ (IaaS) Ansatz, in dem Neodigital ihre Insurance Factory modular entlang der gesamten Wertschöpfungskette anderen Versicherungsunternehmen anbietet, nimmt nach Angaben des Unternehmens inzwischen eine zentrale Rolle im Geschäftsmodell der Neodigital ein und etabliert sich als zweites wichtiges Standbein, neben dem Auftritt als digitaler Versicherer für den Maklermarkt.

Neodigital CEO Stephen Voss betont die erfolgreiche Entwicklung des Versicherers seit dem Marktstart im Jahr 2017 und die Zukunftspläne: „Wir sind stark gewachsen, solide aufgestellt und konnten mit unserem zukunftssicheren Geschäftsmodell bereits mehrfach wichtige Branchenakteure und Investoren von uns überzeugen. Das Vertrauen, das der Markt und die Versicherten in uns und unseren digitalen Kurs setzen, hat es uns ermöglicht, frühzeitig und kontinuierlich Finanzierungsrunden und Kapitalerhöhungen durchzuführen.“ Als CEO habe er nun mehr Freiraum, um sich auf das weitere Wachstum der Gesellschaft und auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren. Insurance-as-a-Service bleibt nach Angaben des neuen CEO weiter einer der Schwerpunkte.

