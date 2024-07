Claudia Max geht: Zurich Deutschland verliert ihren Chief Underwriting Officer

Dr. Claudia Max (37), Chief Underwriting Officer der Zurich Gruppe Deutschland, verlässt das Unternehmen zum 31. Dezember mit unbekanntem Ziel. Bekannt wurde nur, dass es sich um ein Unternehmen im Ausland handeln soll. Max ist seit dem 1. Mai 2022 Mitglied des Vorstands der Zurich Gruppe Deutschland. Wer die Nachfolge von Claudia Max als CUO übernehmen soll, will der Kölner Versicherer zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Dr. Claudia Max studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, sowie an der Chinese University of Hong Kong, China. An der London School of Economics and Political Science erwarb sie einen Master in Recht und Rechnungswesen und promovierte berufsbegleitend an der Technischen Universität Darmstadt. Nach Abschluss ihres Studiums war sie von 2010 bis 2019 zuletzt Associate Partner bei McKinsey & Company. Im August 2019 wechselte Max als Leiterin der Vertriebssteuerung zur Zurich Gruppe Deutschland. Im Mai 2022 übernahm sie im Vorstand der Zurich Gruppe Deutschland die Underwriting-Verantwortung für das P&C Geschäft.

„Wir bedauern die Entscheidung von Claudia, die Zurich Gruppe Deutschland zu verlassen und bedanken uns ausdrücklich für ihr Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Für die vor ihr liegenden Herausforderungen wünschen wir ihr weiterhin viel Erfolg und alles Gute“, wird Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland, in der Personalie zitiert.