Die neuen HanseMerkur-Budgettarife Company Fit: Ihre Vertriebschance in der bKV

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die HanseMerkur-Experten aus Produktentwicklung und Vertrieb Hand in Hand zusammen. „Inhomogene Versichertenkollektive mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen stellen spezielle Herausforderungen an die Tarifentwicklung in der betrieblichen Krankenversicherung“, betont Dr. Adrian Hammerschmidt, Leiter der KV-Produktentwicklung der HanseMerkur. „Budgettarife bilden diese unterschiedlichen Bedürfnisse gut ab, wobei die Schwierigkeit darin lag, ein angemessenes Kalkulationsmodell mit wettbewerbsfähigen Beiträgen zu entwickeln“, so Hammerschmidt weiter. Mit diesen Prämissen steigt die HanseMerkur nun mit der neuen Produktlinie Company Fit in den Markt der Budgettarife ein. Damit werden die bestehenden Bausteintarife ergänzt.

Die neuen HanseMerkur-Budgettarife im Überblick

Die Tarifvarianten BKB und BKBT stellen den neuesten Stand der Budget-Tarifentwicklung dar: Mit individuell gestaltbaren Budgethöhen von 300 Euro bis 1.700 Euro stehen dem Arbeitgeber zahlreiche Optionen zur Verfügung, um das Angebot des betrieblichen Gesundheitsmanagements auf seine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Maximale Leistung bietet die Tarifvariante BKBT: Für Prophylaxe, Sehhilfen und Lasik, Krankenhaustagegeld und Vorsorgeuntersuchungen bietet die Top-Deckung noch umfangreichere Leistungen als der Tarif BKB. Ein besonderes Highlight ist zudem das zusätzlich wählbare Extra-Budget: Für nur einen Euro Mehrbeitrag erhöht sich der Budgetrahmen automatisch bei Leistungsfreiheit, nach einem leistungsfreien Jahr um +25 Prozent und nach zwei leistungsfreien Jahren um +50 Prozent.

Paulo Patricio sieht viele vertriebliche Chancen in den neuen Budgettarifen der HanseMerkur: „Für den Vermittler ist wichtig: Die Tarife sind einfach und leistungsstark – und wie immer top kalkuliert. Damit werden wir unserem Anspruch gerecht, in allen Zielgruppen vertriebsnahe Produkte anzubieten.“ Das Preis-Leistungsverhältnis der neuen Budgettarife ordnet sich im Wettbewerb ganz oben ein. Das honoriert auch die umfassende bKV-Erhebung von Focus Money, in der sich die HanseMerkur-Tarife, zusammen mit einer weiteren Gesellschaft, den Testsieg sichern konnten. Als zusätzlichen USP in der Beratung von Arbeitgebern kann zudem das innovative Krebsfrüherkennungsprogramm Krebs-Scan auch in der bKV-Variante BKZY mit den neuen Budgettarifen kombiniert werden.

Die Highlights der Company Fit Budgettarife



– Gruppenvertrag bereits ab 5 Personen

– Ohne Gesundheitsprüfung

– Keine Wartezeiten

– Keine festen Budgethöhen

– Kombinierbar mit Bausteintarifen

Optional:

– Extra-Budget bei Leistungsfreiheit

– Beitragsfreistellung bei Unterbrechungen (wie z.B. Elternzeit oder längere Krankheit)

Ihren vertrieblichen Ansprechpartner sowie alle vertriebsunterstützenden Unterlagen inkl. des Focus Money-Sonderdrucks finden Sie hier: