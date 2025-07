EXTRA bKV: Momentum für den Vertrieb

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist in Bewegung – und zwar in Richtung Relevanz.

In einer Zeit, in der Fachkräftemangel, Gesundheitsbewusstsein und Arbeitgeberattraktivität immer mehr zusammenhängen, gewinnt die bKV spürbar an strategischer Bedeutung. Sie ist längst

kein „nice-to-have“ mehr, sondern entwickelt sich zum echten Wettbewerbsfaktor im Employer Branding. Aktuelle Zahlen zeigen: Die Durchdringung ist noch vergleichsweise gering, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Das birgt enorme Potenziale – auch für den Vertrieb. Denn während Großunternehmen oft bereits standardisierte Gesundheitsbenefits bieten, benötigen KMU individuelle, gut verständliche und einfach administrierbare Lösungen. Genau hier ist Beratung gefragt. Nicht nur zum Produkt, sondern auch zur Einbindung in bestehende HR-Strukturen und zur Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden.

Vertriebe haben also die Chance, nicht nur Policen zu verkaufen, sondern als echte Partner in der Arbeitgeberstrategie aufzutreten. Die Herausforderung dabei: Komplexität vermeiden, Mehrwerte klar herausstellen und Ängste vor Bürokratie nehmen. Digitale Tools und schlanke Prozesse sind hierfür ebenso entscheidend wie ein sicherer Umgang mit Fragen zur Budgetgestaltung, steuerlichen Vorteilen und Mitarbeitermotivation. Besonders stark gewinnt die bKV aktuell durch den Fokus auf mentale Gesundheit. Stressprävention, psychologische Beratung und Coachingangebote werden von Unternehmen stark nachgefragt – und lassen sich über moderne bKV-Tarife einfach integrieren. Damit wird die bKV nicht nur zum finanziellen, sondern auch zum kulturellen Mehrwert.

Die bKV bietet eine Win-win-Situation – für Mitarbeitende, Unternehmen und den Vertrieb. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Dynamik des Marktes zu nutzen und sich als kompetenter Partner im Wachstumsfeld Gesundheit zu positionieren.

Fazit: Die bKV bietet eine Win-win-Situation – für Mitarbeitende, Unternehmen und den Vertrieb. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Dynamik des Marktes zu nutzen und sich als kompetenter Partner im Wachstumsfeld Gesundheit zu positionieren.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Betriebliche Krankenversicherung. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.