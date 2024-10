„Die Regulatorik ist ein großer Motivator“

Viele Vertriebsplattformen sind für den volldigitalen Fernabsatz optimiert. Gleichzeitig legen viele Kunden bei Finanzentscheidungen aber nach wie vor großen Wert auf den persönlichen Kontakt. Wie stellt Walnut Live sicher, dass Berater beiden Anforderungen gerecht werden können?

Die volldigitale Abwicklung des Beratungs- und Zeichnungsprozesses bietet erhebliche Vorteile wie Zeitersparnis und weniger Fehler durch automatische Prüfprozesse. Gerade im Finanzvertrieb geht es aber eben nicht immer nur um Effizienz. Unsere Plattform ermöglicht es Finanzberatern daher, die Vorteile der Digitalisierung je nach Präferenz auch schrittweise in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Neben der volldigitalen Zeichnung im Fernabsatz unterstützt Walnut Live zum Beispiel auch persönliche Beratungen vor Ort vollständig digital. So können Berater ihren Kunden ein modernes und effizientes Beratungserlebnis bieten, ohne auf den persönlichen Kontakt zu verzichten.

Wie sieht das konkret aus?

Walnut Live ist für drei Einsatzzwecke optimiert. Berater können den vollen Funktionsumfang ausnutzen und Zeichnungsprozesse vollständig digital im Fernabsatz abwickeln. Die Plattform ermöglicht dabei die Erfüllung sämtlicher Pflichten für die Beratung und Vermittlung gemäß FinVermV. Sie können sich aber auch entscheiden lediglich die Anträge digital zu befüllen und auszudrucken. Die Kunden unterzeichnen bei dieser Variante klassisch per Stift und Papier. Anschließend geht der Antrag wie bisher auf dem Postweg zum Emissionshaus. Diese Art der Nutzung beinhaltet bereits verschiedene Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen und senkt dadurch die Wahrscheinlichkeit für Nacharbeiten.

Und die dritte Option?

Bei diesem Weg verschmilzt die Offline- mit der Online-Welt. Er ist für alle, die Face-to-Face beraten und trotzdem von den Vorteilen der E-Zeichnung profitieren wollen. Über die Funktion „Direktzeichnung vor Ort“ gehen Berater und Kunde den Zeichnungsprozess zusammen an einem Bildschirm durch. Der Kunde unterschreibt bei dieser Option direkt auf seinem Smartphone. Der Antrag wird digital an den Kunde und das Emissionshaus übermittelt – kein Ausdruck, kein Postversand, keine Nacharbeit.

Welche der drei Optionen wird in der Praxis besonders genutzt?

Ein Großteil unserer rund 2.000 angebundenen Beraterinnen und Berater nutzt Walnut Live um Zeichnungsanträge digital zu generieren – insgesamt bereits mehr als 21.000. Zugleich sehen wir aber auch ein starkes Wachstum bei der Zahl der durchgeführten Online-Beratungen. Hier liegt die Zahl in Summe bei rund 8.200, wobei seit Januar ein Plus von 15 Prozent steht. Ein Wachstumstreiber dürfte die hohe digitale Abschlussquote sein. Mehr als jede zweite Online-Beratung über Walnut Live mündet aktuell im erfolgreichen volldigitalen Abschluss.

Inwiefern spielt die wachsende Regulatorik eine Rolle?

Das Thema ist nach unserer Erfahrung ein großer Motivator für den Einsatz digitaler Tools. Der Aufwand für die Erfüllung von Pflichtabfragen und die ordentliche Dokumentation gemäß FinVermV ist enorm. Gleichzeitig herrscht große Unsicherheit was rechtssichere Formulierungen etwa in der Geeignetheitserklärung angeht. Bei alldem hilft unser Walnut Live. Die Nutzung ist von Beginn an kostenfrei. Wir bieten zudem unentgeltlich 1-zu-1-Coachings für Berater an. Darin klären wir genau, wo der Berater aktuell steht und wie Walnut Live ihm helfen kann, seinen Vertrieb effizienter zu gestalten.

Kontakt: Walnut GmbH & Co. KG, Keltenring 12, 82041 Oberhaching

Tel: 089 / 2152 664-0

E-Mail: [email protected]

Internet: www.walnut.live