Die Rückkehr der Small Caps in die Gunst der Anleger

Nach fünf Jahren unterdurchschnittlicher Performance übertrafen Small Caps im Jahr 2025 die Large Caps. Und diese Dynamik hat sich seit Jahresbeginn fortgesetzt. Alle Anzeichen scheinen nun in die richtige Richtung zu weisen.

Die globalen Aktienmärkte stiegen auf Allzeithochs, da die Risikobereitschaft die Märkte weiter beflügelte. Regional gesehen übertrafen die Schwellenländer die Industrieländer, unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar und reflationären Rückenwind. Innerhalb der Industrieländer blieben US-Aktien hinter den Erwartungen zurück, da die Unsicherheit hinsichtlich der Regierungspolitik und eine gewisse KI-Müdigkeit die Region bremsten. Europa und Japan schnitten dank der guten Performance einiger eher zyklischer Bereiche besser ab.

Die geopolitischen Spannungen blieben im Januar hoch, da Befürchtungen bestanden, dass der Westen mögliche Militärschläge gegen den Iran starten könnte. Diese Nachrichten sorgten für einen gewissen Aufwärtsdruck auf die Ölpreise und trugen dazu bei, die Reflationserwartungen zu verstärken. Abgesehen davon markiert der Januar aus fundamentaler Sicht den Beginn der Berichtssaison für das vierte Quartal. In den USA deuten erste Anzeichen auf eine im Vergleich zu den letzten Quartalen eher schwache Gewinnentwicklung hin. In Europa sind die ersten Anzeichen trotz eines geringeren Gewinnwachstums in absoluten Zahlen positiv, da die Gewinne eher über als unter den Erwartungen liegen. Obwohl die Berichtssaison noch am Anfang steht, werden die Anleger die Auswirkungen des stärkeren Euro auf das aggregierte EPS-Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks genau beobachten. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die Gewinnentwicklung angesichts der höheren Bewertungen an den globalen Aktienmärkten von entscheidender Bedeutung sein wird, um von hier aus Aufwärtspotenzial zu generieren.

Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir optimistisch, da die Fundamentaldaten der Unternehmen insgesamt solide bleiben, die Zentralbanken eine unterstützende Haltung beibehalten und die allgemeine Wirtschaftslage robust erscheint. Wir werden versuchen, kurzfristige Rotationen und Volatilität zu nutzen, um unsere Anlageprozesse umzusetzen.

Autorin Cristina Matti ist Leiterin European Small & Mid Cap Equities bei Amundi.