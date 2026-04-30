Starkes Jahr 2025: LVM steigert Beiträge und Ergebnis spürbar

Die LVM blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Mit einem Beitragsplus von 8,9 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro wächst die Versicherungsgruppe deutlich stärker als der Markt. Auch der Jahresüberschuss erreicht mit 264 Millionen Euro einen neuen Höchststand.

Ein wesentlicher Treiber war dabei die Schadenentwicklung. So verlief das abgelaufene Geschäftsjahr für den Versicherer außergewöhnlich schadenarm. Gleichzeitig blieb die operative Leistungsfähigkeit stabil: Rund 950.000 Schäden wurden gemeldet und bearbeitet. Auch im Vertrieb setzte sich der Wachstumskurs fort. Der Vertragsbestand stieg auf 15,5 Millionen, zusätzlich konnte der Versicherer mehr als 333.000 neue Versicherungsnehmer gewinnen. Seit Anfang 2026 betreut das Unternehmen damit über vier Millionen Kundinnen und Kunden.

Solide Kennzahlen und wachsender Bestand

Die Entwicklung spiegelt sich auch in den Sicherheitskennzahlen wider. Das Eigenkapital legte um 7,5 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu. Die Solvenzquoten bleiben auf einem hohen und stabilen Niveau. Parallel baut die LVM ihre personellen Kapazitäten aus.

Nachdem bereits 2025 zum zweiten Mal in Folge mehr als 400 Stellen im Innen- und Außendienst besetzt werden konnten, plant der Versicherer für 2026 erstmals über 500 Neueinstellungen. Damit will das Unternehmen sowohl auf den demografischen Wandel als auch auf den steigenden Personalbedarf durch das Wachstum reagieren.

Digitalisierung als zentraler Hebel

Neben dem Vertrieb rückt die Digitalisierung weiter in den Mittelpunkt. Das Kundenportal „Meine LVM“ wird inzwischen von mehr als 1,1 Millionen Nutzern verwendet. Mit der „IT-Transformation 2030“ modernisiert der Versicherer seine Kernsysteme grundlegend. Zudem etabliert die LVM eigene KI-Anwendungen, die sowohl im Innen- als auch im Außendienst eingesetzt werden. Ziel ist es, Prozesse effizienter zu gestalten und den Service weiter auszubauen.

Investitionen in Technologie und Mitarbeitende

Die strategische Ausrichtung verbindet technologische und personelle Investitionen, betont der Versicherer. „Die LVM Versicherung ist auch 2025 weit über Markt gewachsen. Die Zahlen zeigen unsere wirtschaftliche Stärke“, ordnet LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker, die Zahlen ein. „Im Konzernergebnis profitiere man allerdings auch von einem erstaunlich schadenarmen Jahr. „In den kommenden Jahren investieren wir massiv in Digitalisierung, moderne IT und neue Arbeitsformen. Das macht uns schneller, noch serviceorientierter und zukunftsfähiger. Und wir investieren auch in Menschen: in unsere Mitarbeitenden, unseren Vertrieb, unseren Nachwuchs und neue Talente. Diese Kombination aus finanzieller Stabilität, gezielter Nutzung des technologischen Fortschritts und menschlicher Nähe zeichnet die LVM aus“, so Kleuker.