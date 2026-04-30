EZB-Zinsen: Drei Tipps für die Baufinanzierung

Angesichts der Lage im Nahen Osten und der damit verbundenen Energiepreis-Rallye rechnen Marktbeobachter bereits im Juni mit einer ersten Zinserhöhung durch die Notenbank, um die drohende Inflationswelle zu brechen, teilt der Baufinanzierungsvermittler Interhyp mit.

Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, ordnet die Lage ein: „Die EZB hat den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Doch eines ist klar: Die Inflation ist zurück auf der Agenda. Der Kapitalmarkt hat eine mögliche Leitzins-Erhöhung im Sommer bereits eingepreist. Mit Blick auf die Bauzinsen gehe ich davon aus, dass wir uns in den kommenden Wochen weiter um das Niveau von vier Prozent für 10-jährige Darlehen bewegen werden. Wer eine passende Immobilie gefunden hat, sollte Fakten schaffen.“

Drei Empfehlungen für die aktuelle Marktphase:

Den richtigen Indikator beobachten: Schauen Sie nicht auf den EZB-Leitzins, sondern auf die Entwicklung der 10-jährigen Bundesanleihe – sie zeigt Ihnen, wohin die Reise bei den Bauzinsen geht.

Zinssicherheit schlägt Spekulation: Angesichts der geopolitischen Lage im Nahen Osten bleibt die Inflation ein Risikofaktor. Lange Zinsbindungen bieten Schutz vor unvorhersehbaren Sprüngen.