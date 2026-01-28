Newsletter
Sieben auf einen Streich – 10. Asset Manager Meeting in Mannheim (Bildergalerie)

Fotos: Cash.
Die Moderatoren Melanie Kösser und Volker Schilling eröffnen das Asset Manager Meeting

Asset Standard hat am Vorabend des Fondskongresses in Mannheim das traditionelle Asset Manager Meeting veranstaltet. Vorgestellt wurden sieben Asset Manager und ihre Strategien. Cash. war als Medienpartner dabei.

Unter dem Motto „Sieben auf einen Streich“ präsentierten sich Carmignac, First Private, P.A.M Prometheus Asset Management GmbH, Kontor Stöwer Asset Management GmbH, Tresides Asset Management GmbH, XAIA Investment GmbH und Trend-Kairos-Capital GmbH für Greiff PartnerLOUNGE. Die Referenten der sieben Multi-Asset-Häuser gaben im Rahmen von Kurzvorträgen Einblicke in die Investmentstrategie der eigenen Fonds und deren zukünftige Positionierung.

Dabei ging es um Themen wie diversifizierende Alphaquellen im Multi-Asset Portfolio, marktneutral in Credit zu investieren, welche Value-Strategie zukunftsfähig ist, Dividendenstrategien, Europas Nebenwerte und last but not least, wie man mit den Lemmingen echtes Alpha generieren kann.

Diversifikation in 2026 wichtiger denn je

Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer, moderiert von Schroders Kapitalmarkt-Expertin Melanie Kösser und Fondsanalyst Volker Schilling von Greiff capital management, unter anderem über die Auswirkungen der Geopolitik auf die Arbeit eines Asset Managers, die Marktrisiken in diesem Jahr und welche Rolle die Themen Rohstoffe und Nachhaltigkeit spielen werden.

Die Bilder des Events

Frank Rüttenauer, Carmignac
