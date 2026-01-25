Newsletter
Small Caps, KI und Schwellenländer: Ein differenzierter Blick auf 2026

Veröffentlichung: - Lesezeit 6 min
Foto: ChatGPT
Wo 2026 für Investoren die Musik spielt

2025 verlief für den Aubrey Global Conviction Fund wechselhaft: Auf ein starkes erstes Halbjahr folgte eine zweite Jahreshälfte, geprägt von einer engen Marktführung und spekulativen Technologierallyes. Dennoch sieht das Team gute Argumente für Zuversicht. Welche Themen 2026 tragen könnten, zeigt der Blick auf USA, KI und internationale Märkte.

Das Jahr 2025 war für den Aubrey Global Conviction Fund ein Jahr mit zwei sehr unterschiedlichen Hälften. Während die breitere Marktentwicklung im ersten Halbjahr unseren stark aktiven Ansatz begünstigte, verlief das zweite Halbjahr genau entgegengesetzt.

Bei genauerer Betrachtung waren die entscheidenden Themen, die die Märkte in der zweiten Jahreshälfte bewegten, eine starke Rückkehr der sogenannten „Magnificent 7“ (Mag-7) sowie – aus unserer Sicht – eine Rallye im Technologiesektor von eher geringer Qualität. Die erwähnte Grafik zeigt, wie deutlich diese Bewegungen seit Anfang Juli waren: Der Mag-7-Index stieg um über 20 Prozent, der Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index sogar um beeindruckende 46 Prozent. Viele Unternehmen in diesem Index erfüllen jedoch nicht die Aubrey-Investitionskriterien von 15 Prozent Eigenkapitalrendite (ROE), 15 Prozent Gewinnwachstum je Aktie (EPS) und 15 Prozent CROA.

Trotzdem blicken wir optimistisch auf das kommende Jahr. Mehrere zentrale Investmentthemen entwickeln sich aus unserer Sicht gut für die Strategie.

USA: Zeit für eine breitere Marktbewegung?

