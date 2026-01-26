Digitale bKV: Neodigital unterstützt Markteintritt der VGH

Die Neodigital Versicherung erweitert ihr Angebot im B2B-Geschäft und stellt die Technologie für eine neue betriebliche Krankenversicherung der VGH Versicherungen bereit. Vertragspartner und Risikoträger ist die zur VGH gehörende Provinzial Krankenversicherung Hannover AG. Mit dem neuen Produkt steigt die VGH erstmals in das Segment der betrieblichen Krankenversicherung ein.

Für Neodigital bedeutet die Kooperation eine Ausweitung des Software-as-a-Service-Portfolios. Der eingeführte Budget-Tarif ist sowohl technisch als auch fachlich eine Neuentwicklung für die Versicherungsplattform des Unternehmens und ergänzt das bestehende Angebot um einen weiteren Baustein im Firmenkundengeschäft.

Die Einführung der betrieblichen Krankenversicherung markiert damit auf beiden Seiten einen Entwicklungsschritt. Während die VGH ihr Produktangebot erweitert, baut Neodigital damit seine Rolle als technischer Dienstleister für Versicherer weiter aus.

Digitale Infrastruktur aus einer Hand

Neodigital stellt für das neue bKV-Angebot die vollständige technische Infrastruktur zur Verfügung. Dazu zählen ein Bestands- und Leistungssystem, ein Kunden- und Vermittlerportal, ein Tarifrechner sowie eine digitale Wallet-Karte, die an die Stelle einer klassischen Gesundheitskarte tritt.

Die operative Abwicklung übernimmt vollständig die Provinzial Krankenversicherung, Hannover. Dazu gehören der Kundenservice ebenso wie das Leistungsmanagement. Neodigital agiert im Hintergrund als Technologiepartner und ermöglicht eine durchgehend digitale Abwicklung.

Durch diese Aufgabenteilung entsteht eine schlüsselfertige Lösung, bei der Produktentwicklung, Verwaltung und Service klar getrennt sind, zugleich aber eng ineinandergreifen.

Stimmen zur Kooperation

„Mit der Einführung des Budget-Tarifes in der betrieblichen Krankenversicherung haben wir in kürzester Zeit ein attraktives digitales Angebot für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden zur Marktreife gebracht“, sagt Stephen Voss, CEO der Neodigital Versicherung AG. „Die Kombination aus unserer SaaS-Technologie und der Expertise der VGH bietet einen echten Mehrwert und erweitert unser Produktangebot auf logische Weise.“

Auch auf Seiten des Risikoträgers wird die technische Umsetzung hervorgehoben. „Dank der digitalen Infrastruktur, die Neodigital für das neue Produkt der VGH entwickelt hat, konnte die neue betriebliche Krankenversicherung in kürzester Zeit realisiert werden“, sagt Dr. Dietrich Vieregge, Vorstandsvorsitzender der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG. „Unsere Versicherten erhalten damit ein modernes, vollständig digitales Produkt, das unseren hohen Serviceansprüchen gerecht wird.“