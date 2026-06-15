SpaceX an der Börse: Wie das Satellitennetzwerk Starlink die Investmentstory verändert

Kaum ein Unternehmen steht derzeit so sehr im Fokus der Finanzmärkte wie SpaceX. Der Börsengang zählt nicht nur zu den größten der Finanzmarktgeschichte, sondern markiert für viele Investoren auch einen Wendepunkt für die Technologiebranche. Denn Anleger investieren hier nicht in ein klassisches Unternehmen, sondern in eine Vision, die mehrere Zukunftsmärkte miteinander verbindet.

Während viele SpaceX noch immer vor allem mit Raketenstarts verbinden, hat sich der Konzern längst zu einem breit aufgestellten Technologiekonglomerat entwickelt. Neben Raumfahrt gehören Satelliteninternet, Künstliche Intelligenz, digitale Infrastruktur und perspektivisch sogar Rechenzentren im All zu den strategischen Wachstumsfeldern.

Starlink macht SpaceX zum globalen Infrastrukturkonzern

Der wichtigste Baustein der Investmentstory ist mittlerweile Starlink. Mit seinem Satellitennetzwerk verfolgt SpaceX das Ziel, Internetzugang nahezu überall auf der Welt bereitzustellen. Anders als klassische Telekommunikationsanbieter ist das Unternehmen dabei nicht auf Mobilfunkmasten oder Glasfasernetze angewiesen.

Gerade in Regionen mit schwacher Infrastruktur eröffnet dieser Ansatz enorme Marktchancen. Gleichzeitig entstehen wiederkehrende Erlöse, die deutlich besser planbar sind als das traditionelle Raumfahrtgeschäft.

Damit verändert SpaceX die Spielregeln in einem Markt, der bislang von etablierten Telekommunikationskonzernen dominiert wurde. Für viele Branchenvertreter entwickelt sich Starlink zunehmend zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber.

Mehrere Zukunftswetten unter einem Dach

Der Reiz von SpaceX liegt jedoch nicht allein im Satelliteninternet. Anleger erhalten gleichzeitig Zugang zu mehreren technologischen Megatrends.

Das Unternehmen dominiert den Markt für kommerzielle Raketenstarts und verfügt mit seinen wiederverwendbaren Trägersystemen über einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Hinzu kommen ambitionierte Projekte rund um die Besiedlung des Weltraums, neue KI-Anwendungen sowie der Aufbau leistungsfähiger Recheninfrastruktur.

Besonders diese Kombination macht den Konzern einzigartig. Während andere Technologieunternehmen meist auf einzelne Geschäftsmodelle fokussiert sind, bündelt SpaceX gleich mehrere Zukunftsmärkte in einem Unternehmen.

Nicht zuletzt spielt auch Elon Musk eine zentrale Rolle. Seine Fähigkeit, technologische Visionen in globale Aufmerksamkeit zu verwandeln, gilt als wesentlicher Erfolgsfaktor. Gleichzeitig sorgt genau diese starke Abhängigkeit von einer Person bei manchen Investoren für Skepsis.

Mario Lüddemann

Zwischen Euphorie und Bewertungssorgen

So beeindruckend die Wachstumsstory erscheint, so kontrovers wird die Bewertung diskutiert. Aktuell wird SpaceX an der Börse mit rund 2,1 Billionen US-Dollar bewertet.

Dem steht ein Jahresumsatz von lediglich rund 19 Milliarden US-Dollar gegenüber. Zum Vergleich: Amazon erzielt Erlöse von mehr als 700 Milliarden US-Dollar und wird dennoch nur moderat höher bewertet.

Kritiker sehen darin ein Warnsignal. Aus ihrer Sicht basiert ein großer Teil des Unternehmenswertes auf Erwartungen, die erst in vielen Jahren erfüllt werden müssten. Schließlich befinden sich zahlreiche Projekte noch in einer frühen Entwicklungsphase und lassen sich wirtschaftlich nur schwer bewerten.

Tatsächlich erwirtschaften einige Geschäftsbereiche bereits attraktive Gewinne, während andere weiterhin erhebliche Investitionen erfordern. Die Börse würde damit weniger das heutige Unternehmen bewerten als vielmehr die Hoffnung auf zukünftige technologische Durchbrüche.

Ein Börsengang mit Signalwirkung

Genau deshalb dürfte der IPO weit über die Bewertung eines einzelnen Unternehmens hinausreichen. Für viele Marktteilnehmer steht SpaceX stellvertretend für die nächste Phase technologischer Entwicklung.

Die Kombination aus globaler Kommunikation, Raumfahrt, KI und digitaler Infrastruktur macht den Konzern zu einer Art Wette auf die technologische Zukunft. Ob sich die hohen Erwartungen letztlich erfüllen, bleibt offen. Fest steht jedoch schon heute: Der Börsengang von SpaceX könnte zu den prägendsten Kapitalmarkt-Ereignissen der kommenden Jahre zählen.

Autor Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als „Trader des Jahres“ ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/