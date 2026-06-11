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Rentenerhöhung 2027: Diese Tabelle zeigt die möglichen Zuwächse

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Sparschwein, Euro-Münzen und Rentenunterlagen symbolisieren die erwartete Rentenanpassung im Jahr 2027.
Bild: OpenAI (KI-generiertes Symbolbild)
Die Entwicklung von Löhnen und Rentenwert bleibt entscheidend für die Höhe künftiger Rentenanpassungen.

Die Rentenerhöhung 2027 könnte nach einer Prognose der Deutschen Rentenversicherung bei 4,4 Prozent liegen. Für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner würde das spürbar höhere Bezüge bedeuten. Die Tabelle zeigt, wie stark einzelne Renten steigen könnten.

Nach der bereits beschlossenen Rentenerhöhung von 4,24 Prozent zum 1. Juli 2026 könnten die gesetzlichen Renten im Jahr 2027 erneut deutlich steigen. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) rechnet derzeit mit einer Rentenanpassung von 4,4 Prozent zum 1. Juli 2027.

Für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner wäre dies die zweite kräftige Rentenerhöhung innerhalb von zwei Jahren. Die aktuelle Schätzung liefert erstmals eine konkrete Orientierung für die Entwicklung der Renten im kommenden Jahr.

Noch handelt es sich allerdings um eine Prognose. Die endgültige Höhe der Rentenerhöhung 2027 hängt maßgeblich von der Entwicklung der Löhne und Gehälter im Jahr 2026 ab.

Rentenerhöhung 2027: Warum die Renten steigen könnten

Die gesetzliche Rentenanpassung orientiert sich vor allem an der Lohnentwicklung in Deutschland. Steigen die Einkommen der Beschäftigten, erhöhen sich mit zeitlicher Verzögerung auch die Renten.

Zusätzlich wirkt sich die politische Vorgabe aus, das Rentenniveau bis mindestens 2030 beziehungsweise 2031 bei 48 Prozent zu stabilisieren. Auf Basis der aktuellen Frühjahrsfinanzschätzung ergibt sich daraus laut DRV ein mögliches Rentenplus von 4,4 Prozent im Jahr 2027.

Für 2028 fällt die Prognose dagegen deutlich moderater aus. Hier rechnet die Deutsche Rentenversicherung derzeit mit einer Rentenanpassung von rund 2,3 Prozent.

Tabelle: So viel mehr Rente könnte es 2027 geben

Sollte die Rentenerhöhung 2027 tatsächlich 4,4 Prozent betragen, würden sich folgende monatliche Rentenzahlungen ergeben:

Aktuelle MonatsrentePlus bei 4,4 ProzentNeue Monatsrente
1.000 Euro44 Euro1.044 Euro
1.200 Euro52,80 Euro1.252,80 Euro
1.500 Euro66 Euro1.566 Euro
1.800 Euro79,20 Euro1.879,20 Euro
2.000 Euro88 Euro2.088 Euro
2.500 Euro110 Euro2.610 Euro
3.000 Euro132 Euro3.132 Euro
Berechnungen auf Basis einer prognostizierten Rentenerhöhung von 4,4 Prozent zum 1. Juli 2027.

Für viele Ruheständler würde die Anpassung spürbare Mehreinnahmen bringen. Besonders bei höheren Renten summieren sich die zusätzlichen Beträge deutlich.

Tabelle: So wirkt sich die Rentenerhöhung 2027 auf das Jahr aus

Auch auf Jahresbasis fällt der Effekt der möglichen Rentenerhöhung 2027 ins Gewicht:

Aktuelle MonatsrenteMehr pro MonatMehr pro Jahr
1.200 Euro52,80 Euro633,60 Euro
1.500 Euro66 Euro792 Euro
2.000 Euro88 Euro1.056 Euro
2.500 Euro110 Euro1.320 Euro

Bereits vergleichsweise kleine monatliche Erhöhungen können sich über zwölf Monate hinweg auf mehrere Hundert Euro summieren.

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Die tatsächliche Rentenanpassung wird erst im Frühjahr 2027 anhand der dann vorliegenden Lohndaten berechnet und anschließend von der Bundesregierung beschlossen.

Bereits zum 1. Juli 2026 steigt der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Sollte die Prognose der Deutschen Rentenversicherung eintreffen, würde sich der Rentenwert 2027 erneut erhöhen und damit die Grundlage für höhere Rentenzahlungen schaffen.

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