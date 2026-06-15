KI-Stopp aus Washington: Was die Anthropic-Sperre für Versicherer bedeuten könnte

Ein Wochenende reicht manchmal aus, um eine ganze Branche aufzuschrecken. Der US-Anbieter Anthropic hat seine gerade erst veröffentlichten KI-Spitzenmodelle Fable 5 und Mythos 5 für alle Nutzer außerhalb der USA abgeschaltet und zwar auf direkte Anweisung der US-Regierung. Was zunächst wie eine technische Randnotiz aus der IT-Welt klingt, könnte Wellen weit darüber hinaus schlagen. Denn ausgerechnet die Versicherungsbranche zählt zu den Sektoren, die besonders stark auf KI-Technologie aus den USA setzen.

Was am Wochenende geschah

Erst vor wenigen Tagen hatte Anthropic seine neuesten Modelle Fable 5 und Mythos 5 vorgestellt. Vor allem Mythos gilt als außergewöhnlich leistungsfähig darin, Schwachstellen und Sicherheitslücken in Software aufzudecken und könnte ein Werkzeug sein, das in der IT-Sicherheit goldwert wäre, aber eben auch missbraucht werden könnte. Hätte, könnte.

Genau hier setzte die US-Regierung an: Unter Verweis auf nationale Sicherheitsinteressen ordnete Washington an, dass Anthropic den Zugang zu beiden Modellen für alle ausländischen Staatsangehörigen sperren muss, egal, ob diese sich in den USA oder im Ausland aufhalten. Betroffen sind sogar ausländische Mitarbeiter von Anthropic selbst. Das Unternehmen kam der Anordnung am Wochenende nach und nahm den Zugang für Nicht-US-Bürger vom Netz.

Im Hintergrund stehen offenbar Sorgen vor sogenannten „Jailbreaks“. Dabei handelt es sich um Methoden, mit denen sich die eingebauten Sicherheitsmechanismen der Modelle umgehen lassen. Anthropic zufolge habe eine solche Methode lediglich dazu geführt, dass die Fable-KI eine geringe Zahl bereits bekannter Schwachstellen identifizierte. Ähnliches sei, so das Unternehmen, auch mit vielen anderen frei erhältlichen KI-Modellen möglich.

Bitkom schlägt Alarm

Beim Digitalverband Bitkom ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten. Verbandspräsident Ralf Wintergerst brachte das eigentliche Problem auf den Punkt: Deutschland und Europa seien beim Zugang zu den leistungsfähigsten KI-Modellen schlicht vom Wohlwollen der US-Regierung abhängig, genau das habe die überraschende Anordnung vom Wochenende mehr als deutlich gemacht.

Eine solche Sperre, so Wintergerst, wirke sich unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit klassischer Industrien und der öffentlichen Verwaltung aus und beeinträchtige zugleich die Sicherheit und die Exzellenz der Wissenschaft. Seine Forderung ist deutlich: Digitale Souveränität und eigene KI-Kompetenzen müssten endlich ganz oben auf der politischen Agenda stehen, mehr denn je.

Auch Brüssel schaut genau hin

Die EU-Kommission kündigte an, die praktischen Auswirkungen der US-Maßnahme für europäische Nutzer zu prüfen. Ein Kommissionssprecher betonte, Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit neuen, hochleistungsfähigen KI-Modellen sollten Partner nicht diskriminieren. Gleichzeitig räumte die Kommission aber ein, dass solche Modelle zwar erhebliche Vorteile etwa für die Cyberabwehr böten, aber auch ernste Fragen zur Cybersicherheit aufwerfen, die geklärt werden müssten. Bemerkenswert dabei: Selbst die EU-Cybersicherheitsagentur ENISA kann die betroffenen Modelle wegen der Sperre derzeit nicht mehr testen.

Was das mit deutschen Versicherern zu tun hat

Für die Versicherungswirtschaft ist die Frage, wie abhängig man von einzelnen US-KI-Anbietern werden will, längst keine bloße Theorie. Mehrere große deutsche Versicherer haben in jüngster Zeit strategische KI-Partnerschaften mit US-Technologiekonzernen geschlossen, und die Schlagzeilen dazu lesen sich fast wie ein Wettlauf.

Die Allianz etwa kündigte im Januar 2026 eine globale Partnerschaft mit Anthropic an und plant, Claude-Modelle konzernweit einzusetzen: unter anderem für KI-Agenten in der Kfz- und Krankenversicherung. Die Signal Iduna setzt hingegen auf Google. Der Versicherer führte im Herbst 2025 als einer der ersten der Branche die Plattform Gemini Enterprise konzernweit für mehr als 10.000 Mitarbeitende und den Vertrieb ein.

Festzuhalten ist: Es gibt aktuell keinen Hinweis darauf, dass die Sperre von Fable 5 und Mythos 5 diese bestehenden Partnerschaften oder die dort eingesetzten Modelle direkt berührt – die Anordnung richtet sich gegen den Zugang zu zwei erst wenige Tage alten Spitzenmodellen, nicht gegen etablierte Enterprise-Lösungen. Trotzdem wirft der Vorfall ein Schlaglicht auf ein Spannungsfeld, mit dem sich die Branche ohnehin beschäftigt: Wie viel Abhängigkeit ist von einem einzelnen US-Anbieter vertretbar? Signal Iduna-Vorstand Johannes Rath hat sich dazu bereits öffentlich geäußert und betont, man habe bei der Zusammenarbeit mit Google von Anfang an größten Wert darauf gelegt, alle Anforderungen des hohen Regulierungsniveaus der Branche zu erfüllen.

Was bedeutet das für Kunden?

Für Versicherte, deren Anliegen zunehmend durch KI-gestützte Prozesse vorbereitet oder bearbeitet werden, ist der aktuelle Vorfall kein unmittelbares Problem, schließlich sind betroffenen Modelle erst seit wenigen Tagen verfügbar und noch nicht breit im operativen Einsatz. Sichtbar wird aber ein strukturelles Risiko, das auch Kunden betrifft: Wenn zentrale digitale Prozesse, die von der Schadenmeldung bis zur Leistungsprüfung reichen, zunehmend auf Technologie einzelner US-Anbieter aufbauen, hängt ihre Verlässlichkeit mittelbar auch von politischen Entscheidungen ab, die weit weg von Deutschland getroffen werden.

Die größere Frage: digitale Souveränität als wirtschaftliches Thema

Der Fall Anthropic zeigt schlaglichtartig, wovor Digialexperten schon länger warnen: Die Digitalisierung in Europa stützt sich in zentralen Bereichen wie Cloud-Infrastruktur, KI-Modelle, Softwareplattformen auf Technologie aus den USA. Solange das so bleibt, hängen europäische Unternehmen, Behörden und letztlich auch Verbraucher von politischen Entscheidungen in Washington ab, auf die sie selbst keinen Einfluss haben.

Für die Versicherungsbranche, die ihre KI-gestützte Digitalisierung parallel mit Hochdruck vorantreibt, dürfte der Vorfall die Diskussion neu befeuern. Darüber, wie strategische Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern, ob Anthropic, Google, OpenAI oder andere, künftig ins Risikomanagement einfließen sollten. Ob daraus tatsächlich ein politischer Schub für europäische KI-Initiativen wird, bleibt offen. Klar ist nur: Eine Debatte, die bislang oft abstrakt geführt wurde, hat durch die Anthropic-Sperre plötzlich ein sehr konkretes Beispiel bekommen und betrifft, wie der Blick auf Allianz und Signal Iduna zeigt, auch die Versicherungswirtschaft mehr, als manchem bewusst sein dürfte.