DJE und DWS bringen aktiven ETF für europäische Aktien auf den Markt

DJE und DWS bringen mit dem Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF einen aktiv gemanagten ETF für den europäischen Aktienmarkt auf den Markt. Der in Euro denominerte Fonds bietet Anlegern einen transparenten Zugang zu europäischen Aktien und verbindet die Struktur eines börsengehandelten Fonds mit dem aktiven Research-Ansatz von DJE. Die laufende Pauschalgebühr beträgt 0,50 Prozent pro Jahr.

Der ETF fokussiert sich auf Europa als Kernmarkt und folgt einer klar definierten ESG-Strategie. Das DJE-Research-Team analysiert kontinuierlich mehr als 400 europäische Aktien aus dem Segment der Mega-, Large- und Mid-Caps und wählt daraus 50 Titel für das Portfolio aus. Ziel ist es, Qualitätsunternehmen zu identifizieren und strukturell schwächere Marktsegmente gezielt zu vermeiden.

Der Investmentprozess kombiniert qualitative Einschätzungen der Analysten mit quantitativen Modellen. Die Auswahl basiert auf einem ausgewogenen Ansatz, der fundamentale Analyse, Marktdaten und Nachhaltigkeitsaspekte zusammenführt.

Research-Prozess und Portfoliostruktur

Die Titelauswahl erfolgt über ein sechsstufiges Scoring-Modell, das qualitative Faktoren und quantitative Kennziffern verbindet. Berücksichtigt werden unter anderem Analysteneinschätzungen, Erkenntnisse aus Unternehmensgesprächen, Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien auf Basis von Daten von MSCI ESG Research, klassische Bewertungskennzahlen, Momentum sowie Aspekte von Sicherheit und Liquidität.

Da der ETF dauerhaft voll investiert ist, liegt der Schwerpunkt auf der Aktienauswahl. Die Hälfte der Titel wird jeweils mit 2,5 Prozent gewichtet, die andere Hälfte mit jeweils 1,5 Prozent. Werden Mega Caps in das Portfolio aufgenommen, erfolgt die Gewichtung entsprechend ihrem tatsächlichen Indexgewicht. Dieses Vorgehen soll die Überzeugungen des Research-Teams abbilden und gleichzeitig Klumpenrisiken begrenzen.

Das Portfolio wird zu jedem Quartalsende überprüft, bei Bedarf angepasst und anschließend auf die definierte Zielgewichtung zurückgeführt. Durch dieses regelmäßige Rebalancing bleibt die Struktur des Fonds eng am zugrunde liegenden Investmentprozess ausgerichtet.

Ergänzung zum bestehenden US-ETF

„Mit dem Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF bieten wir Investoren eine aktive, researchbasierte Lösung für den europäischen Aktienmarkt, die unsere ESG-Strategie für Europa konsequent umsetzt“, sagt Thorsten Schrieber, Mitglied des Vorstands der DJE Kapital AG. „Für uns sind aktive ETFs eine gezielte Ergänzung unseres bestehenden Produktangebots und kein Ersatz für unsere klassischen, aktiv verwalteten Strategien. Unser neuer Europa-ETF ergänzt unseren bestehenden Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF als europäischer Zwilling und ermöglicht es, beide Regionen nach einem klar strukturierten, vergleichbaren Investmentprozess abzudecken.“

Auch auf Seiten der DWS wird die Kooperation in einen größeren strategischen Kontext eingeordnet. Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales bei DWS, sagt: „Unser Ziel auf der Xtrackers-Plattform ist es, eine große Bandbreite an liquiden und kosteneffizienten Bausteinen bereitzustellen. Dazu gehört auch, dass wir die Expertise unserer Partner als ETF zugänglich machen. ETFs gewinnen mittlerweile auch in Europa als Anlagevehikel für Strategien mit einer aktiven Komponente zunehmend an Bedeutung, deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG folgerichtig.“

Der Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF wurde am 9. Dezember 2025 aufgelegt und ist seit dem 30. Dezember 2025 an der Deutschen Börse gelistet. Der Fonds investiert in europäische Aktien unterschiedlicher Marktkapitalisierung und richtet sich an Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont, die den europäischen Aktienmarkt über einen aktiven, ESG-integrierten Auswahlprozess abdecken möchten.