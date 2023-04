DLE Group legt fünften Landentwicklungsfonds mit Schwerpunkt Wohnen auf

Der „Land Development Fund V“ fokussiert sich auf die deutschen Top-7-Städte, teilt die DLE Group AG mit. Ausgerichtet ist der Fonds auf institutionelle Investoren, die in ein diversifiziertes Grundstücksportfolio mit Schwerpunkt auf Wohnnutzung investieren wollen.

Erste Kapitalzusagen im mehrstelligen Millionenbereich seien bereits gezeichnet worden. „Die jetzige Marktphase bietet einzigartige Einstiegsopportunitäten“, sagt Yolanda Schmidtke, Co-CEO und Mitgründerin der DLE Group AG.

Zudem kündigt sie an: „Freiwillig pflanzen wir bei verschiedenen Anlässen Bäume. Bei diesem Fonds sind es jetzt im ersten Schritt 300 neue Bäume, die wir mit der DLE Group AG gesponsort haben. Damit leisten wir einen Beitrag zur Aufforstung des Stadtwaldes Alzenau bei Frankfurt am Main.“ Der Wald ist nach Presseberichten 2019 durch einen Sturm stark geschädigt worden. In den kommenden Monaten plane die DLE weitere rund 3.000 Bäume zu pflanzen und so ihr Engagement für ökologische Nachhaltigkeit zu unterstreichen.